U nekom trenutku popravak vozila više se ne isplati: Koji su to kvarovi?

Premda redovito održavanje automobila tijekom njegova životnog vijeka vlasniku pruža miran san, popravke nekih dijelova, poglavito onih koji su i projektirani kao potrošna roba ili materijal, s vremenom nitko ne može zaobići. I ne treba, jer to je sasvim normalan dio života jednog osobnog automobila: njegova vrijednost s godinama neizostavno pada, a troškovi popravaka rastu.

Kod deset i više godina starih vozila, kakva uostalom i dalje čine prosjek na hrvatskim cestama, dovoljan je već i jedan ozbiljan kvar ili snažnija prometna nezgoda da se smisao daljnjeg posjedovanja vozila dovede u pitanje. O onoj staroj i dobro poznatoj, prema kojoj nesreća nikad ne dolazi sama, da i ne govorimo.

Zbog svega toga, dakako, ne samo da je iznimno važno redovito održavati automobil, već i dobro paziti prilikom kupnje rabljenog automobila.

Pripazite pri kupnji

Pritom obraćajte pažnju na bitno, a ne samo na prvi dojam, pristojnog vlasnika i uredno ispunjenu servisnu knjižicu. Jer i kod vozila kod kojih ima nedostataka to ne znači nužno da vas je prodavač svjesno želio prevariti: za neke kvarove i potencijalne probleme možda nije znao ni on.

Među takvim kvarovima, oštećenjima i drugim problemima kod kojih je isplativost popravka upitna postoji niz raznih primjera, pa ćemo ovdje navesti samo njih nekolicinu.

Automatski mjenjač

Jedna od prvih stavki koje padaju na pamet kad se počne govoriti o temi skupih popravaka svakako su mjenjači, posebno automatski, bez obzira na to radilo se o klasičnom, CVT ili DSG sklopu. S obzirom na to da s njima, želite li da potraju, treba postupati pažljivo i redovito ih održavati, kod kupnje rabljenog automobila mnogi će radije birati obični ručni mjenjač nego riskirati da se za nekoliko mjeseci na teži način uvjere da bivši vlasnik njima nije, kako se to kaže, rukovao manirom dobroga gospodara, savjetuje HAK.

Pet stvari koje mnogi vozači rade, a uništavaju auto i mogu uzrokovati skupe popravke

Serviseri ih, čast izuzecima, znaju otpisati kao nepopravljive čak i kad to možda nije stvarno stanje stvari, upućujući nesretnog vlasnika na zamjenu novim sklopom. A to se onda mjeri iznosima koji nerijetko prelaze 6, 7 tisuća eura.

Zračni jastuk

Bez obzira na to susreli se s problemom zamjene airbaga kao posljedicom vlastitog udesa ili vam se možda na radaru pri kupnji rabljenoga našao inače sasvim pristojan primjerak kod kojega bi “samo” trebalo zamijeniti zračni jastuk ili dva, računajte da je vrijeme za uzbunu. Zamjenski dijelovi ne postoje, a u pravilu, osim samog jastuka, treba mijenjati i niz drugih elemenata, od armaturne ploče, cijele ili djelomično, pa do senzora i elektronike samog sustava. Cijene su iznimno visoke.

Oštećeni okvir

Jako natučena limarija i okvir karoserije kao posljedica teškog sudara kod starijih automobila često znači totalnu štetu i potpuni otpis vozila. Čak i ako se ispostavi da je svijeni okvir moguće vratiti u njegov originalni oblik, njegova je struktura, a time i daljnja mogućnost apsorpcije sila ozbiljno narušena i takav se automobil više ne može smatrati sigurnim.

Pravi troškovi nisu ispod haube: Donosimo popis skrivenih dijelova automobila čiji popravak košta pravo bogatstvo

Sve to, dakako, do izražaja posebno dolazi kod starijih vozila kod kojih su elementi limarije i podvozja k tome još vjerojatno nagriženi i korozijom. O iznosama ne treba ni govoriti, takve automobile u svakom je slučaju pametnije izbjegavati, posebno ako ne poznajete kompletnu povijest konkretnog vozila.

Motor

Ultimativna noćna mora svakog vlasnika rabljenog automobila s mnogo kilometara svakako je teška havarija motora, do koje može doći i zbog više razloga, poput pucanja, odnosno preskakanja remena. U najcrnjem scenariju obično dolazi do udaranja klipa u ventil i njegova savijanja ili potpunog pucanja i teškog oštećenja glave motora. Uobičajeni postupak ovdje je obično temeljita reparatura svih zahvaćenih dijelova, no i u tom se slučaju šteta u pravilu broji od tisuće eura pa nadalje… U svakom slučaju, toliko da ispada jeftinije tražiti cijeli zamjenski motor.

Dvomaseni zamašnjak

Još jedan od dijelova automobila od čijeg se spomena vlasnicima rabljenih vozila, posebno onih novopečenih iz uvoza, diže kosa na glavi. Mnoge od njih prije ili poslije čeka zamjena kompleta spojke (koja već sama po sebi zahtijeva nemale izdatke, od nekoliko stotina do nekoliko tisuća kuna), a uz nju, barem kod modela koji su njime opremljeni, u većini slučajeva treba promijeniti i dvomaseni zamašnjak.

Zajedno s troškom zamjene spojke sve to može stajati više od 1300 eura, i time opet ulazimo u sferu upitne isplativosti cijelog zahvata. Vatrogasna mjera je ugradnja zamjenskog krutog zamašnjaka, koji je nešto jeftiniji, ali ne i jeftin, a i mnogi ga mehaničari ne preporučuju.

