Ovo je jedna od najstrašnijih “bolesti” koja napada starije automobile, ali rješenje postoji

Hrđa je jedna od najstrašnijih bolesti za vlasnike starijih automobila. Jednom kada vidite tračak te smeđo-crvene pošasti, znate da trebate djelovati brzo.

Tretman hrđe ili korozije na automobilu ovisi o tome koliko je ima i gdje se nakupila. Ako je hrđa samo na laku, tada se može lako ukloniti, no ako je hrđa zahvatila još neka dublja mjesta, vjerojatno će zahtijevat ruke stručnjaka, piše ScrapCarComparison.

Kako se riješiti hrđe na automobilu?

Ako ste uspjeli rano otkriti problem, možda ćete moći sami izvršiti popravke bez plaćanja stručnjaka sljedećim koracima.

Uklonite boju i hrđu: to možete učiniti s grubim brusnim papirom granulacije 80 i žičanom četkom, no brusilica s valjkom će učiniti puno bolji posao.

Premažite: ovo se radi pomoću gela za popravak dugih vlakana. Ovo je bolje rješenje od punila je to što će stakloplastika pružiti mnogo čvršću završnu obradu, gotovo jednako čvrstu kao čelik. Nakon što se gel pomiješa s učvršćivačem, počet će se stvrdnjavati unutar otprilike 15 minuta.

Izbrusite višak gela: pomoću brusilice i kotača za lamele izbrusite sav višak koji je istisnut kroz rupe. To bi trebalo biti moguće sat vremena nakon nanošenja gela.

Nanesite punilo i učvršćivač: Nakon što je stakloplastika izbrušena, nanesite mješavinu punila i učvršćivača za karoseriju fleksibilnim, ravnim razmazivačem i pritisnite je u rupe od hrđe. Pokušajte ovo postaviti što je moguće ravnije kako biste izbjegli brušenje, istovremeno izbjegavajući ogrebotine koje bi zahtijevale drugi sloj.

Izbrusite: Dio rada s hrđom koji oduzima najviše vremena, brušenje je također najvažniji dio procesa jer će sada loš posao učiniti zamjetno lošim završni sloj boje. Počevši s brus papirom od 400 ili krupnijim, uklonite sav višak punila – to će biti lakše ako još nije potpuno otvrdnulo.

Očistite područje: nakon završetka brušenja, očistite područje krpom i mineralnim alkoholom kako biste uklonili svu masnoću s prstiju. Trebali biste moći vidjeti metal i boju kroz karoseriju, a nakon što se osuši, ponovno je obrišite ljepljivom krpom kako biste uklonili dlačice. Čak i malo prašine može uzrokovati mrlje na boji, tako da ona mora biti potpuno čista prije nastavka.

Premažite područje: Nanesite sloj temeljnog premaza na bilo koji goli metal. Počnite s tankim slojem, a zatim prijeđite s debljim slojem nakon što se potpuno osuši.

Izbrusite ga… opet: Mokro izbrusite područje premazano premazom dok ne bude glatko i dok rubovi ne ulegnu u originalnu boju. Obrišite ga, ostavite da se osuši i nanesite još jedan sloj temeljnog premaza. Prijeđite na višu razinu brusnog papira, ponovite postupak i ponovno grundirajte. Ovo bi trebalo dva ili tri ponavljanja prije nego što popravak bude dovoljno gladak.

Započnite bojanje: najbolje je nanijeti boju u nekoliko tankih slojeva umjesto jednog debelog sloja jer ćete tako izbjeći kapanje ili tragove na završnom sloju.

Polirajte: Ako ste napravili bilo kakve pogreške kao što su tragovi ili kapljice boje, morat ćete ih prvo mokro izbrusiti. Pazite da ne pretjerate s ovim, jer će previše brušenja značiti da ćete morati nanijeti još jedan sloj boje.

Kako spriječiti hrđu na automobilu?

Iako biste mogli pomisliti da je hrđa neizbježna kod starijeg automobila, to nije točno. Neizbježna je samo onima koji svoje automobile ne tretiraju.

Isperite i osušite: Ispiranje vašeg automobila i njegovo sušenje može pomoći u čišćenju bilo kakve prljavštine i gareži koji su se mogli nataložiti na vašem laku i koji bi se mogli pretvoriti u hrđu. Ovo je osobito važno ako živite uz more.

Vosak: Sloj voska dodaje zaštitni sloj vašoj boji i spriječit će vlagu da utječe na vašu karoseriju.

Koristite sredstva za raspršivanje vode: nanošenje ulja na šarke, spojeve i teško dostupna područja može spriječiti stvaranje hrđe na teškim područjima – korištenje WD40 može biti posebno korisno, uostalom WD označava “sredstvo za raspršivanje vode” (eng. water dispersant).

Parkirajte na sigurno mjesto: parkiranje vašeg automobila daleko od vremenskih nepogoda, primjerice u garaži, može spriječiti da vremenske prilike dođu do njega, a ako želite ići korak dalje, korištenje odvlaživača unutar garaže osigurava još manje vlage koja može doći na karoseriju.

Može biti kobna

Hrđa je veći problem za starije automobile nego za novije, a to je dijelom zato što su moderni automobili izrađeni od lakših materijala. I ne samo to, i plastika i ugljična vlakna češće se pojavljuju u novim automobilima, a niti jedno od njih ni na koji način nije osjetljivo na hrđu. Danas je hrđa tolika rijetkost da proizvođači automobila često nude garanciju zaštite od hrđe do deset godina ili čak i duže.

Također, važno je znati da hrđa može uzrokovati pad vašeg automobila na tehničkom pregledu, i to u slučaju ako je toliko jaka da bi se morao izgubiti strukturni integritet nekog metalnog dijela.

Hrđa se može pojaviti na svim metalnim dijelovima automobila. Međutim, zbog veće blizine tlu, donja i bočna područja vozila imaju mnogo veću vjerojatnost da će biti oštećena hrđom. I imajte na umu da jednostavno lakiranje neće spriječiti širenje hrđe na automobilu, a može nanijeti i ozbiljniju štetu vašem vozilu.

