Ovo su najgore zemlje za vožnju, čak dvije su iz našeg susjedstva, a evo kako stoji Hrvatska

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL

Ako planirate neko putovanje jedan od najboljih načina da vidite novo mjesto je automobilom. Međutim, vožnja u stranoj zemlji može biti zastrašujuća, pogotovo ako ne poznajete tamošnje zakone i pravila.

Osim navedenog, tu je još strah od nepoznatih cesta, kvalitete ceste, do drugih opasnih vozača. Imajući to na umu, stranica Compare the market objavila je koje su najbolje i najgore zemlje na svijetu za vožnju.

Pritom su analizirali smo nekoliko čimbenika, od smrtnih slučajeva na cestama do gužvi, cijena goriva i drugih.

Najbolje zemlje za vožnju

1. Španjolska

Španjolska je službeno najbolja zemlja za vožnju. Ne samo da ima treće najniže cijene najma automobila, u prosjeku 30 eura za tjedan dana, već ima i petu najbolju razinu kvalitete cesta, s ocjenom 5,7/7, i deveti najmanji broj prometnih nesreća, s 3,9 smrtnih slučajeva na 100.000 ljudi.

2. Kanada

Kanada je na drugom mjestu, sa svojim ogromnim praznim cestama idealnim za strane vozače. Troškovi goriva u vrijeme prikupljanja podataka (kraj 2023.) iznosili su samo 1,19 eura za litru, a Kanada ima i četvrtu najnižu razinu zagušenja, što znači da u prosjeku je potrebno tek oko 14 minuta vožnje za 10 km.

Hrvati okreću leđa dizelašima: Sve ih manje kupuju, a ovo je glavni razlog tome

3. SAD

S najnižim cijenama benzina, od samo 0,93 eura po litri, i drugim najvećim brojem cestovnih putovanja s impresivnih 19.200 pretraživanja tijekom godine, SAD se nalazi na vrlo uglednom trećem mjestu za vozače.

Naravno, troškovi najma automobila su skuplji, u prosjeku 214 eura za tjedan dana, ali imate toliko mnogo izbora kada su ceste u pitanju. Možete se odlučiti za klasičnu Route 66, koja se proteže od Chicaga do Santa Monice, autocestu Pacific Coast ili obilazak juga kroz Texas, Louisianu, Alabamu i druge savezne države.

4.Ujedinjeno Kraljevstvo

Ako zanemarimo vožnju na suprotnoj strani, Ujedinjeno Kraljevstvo je četvrto najbolje mjesto za vožnju, s najvećim opsegom pretraživanja cestovnih putovanja, 19.800, a bilježi i peti najmanji broj prometnih nesreća, s 3,21 smrtnih slučajeva na 100.000 ljudi.

Iako su razine zagušenja prometa najviše na popisu, u prosjeku vam je potrebno 36,3 minute da se vozite 10 km, nakon što napustite velike gradove, imate manje šanse da se zaglavite u gužvi.

5. Portugal

Portugal je među pet najboljih, s četvrtom najboljom kvalitetom cesta na popisu, s ocjenom 5,99, uz petu najnižu cijenu najma automobila od oko 40 eura za tjedan dana.

Ostale zemlje

Europa stoji vrlo dobro, a Švedska, Norveška, Italija, Švicarska i Austrija čine prvih 10 najboljih mjesta za vožnju. S druge strane, Australija ima najniže razine zagušenja, u prosjeku 12,3 minute za 10 km vožnje, a slijedi je Nizozemska s 12,8 minuta.

Kad je riječ o prometnim nesrećama, Norveška i Švicarska imaju najmanje, s 2,12 odnosno 2,25 smrtnih slučajeva na 100.000 ljudi, dok Nizozemska i Švicarska imaju najbolju kvalitetu cesta na svijetu.

Najgore zemlje za vožnju

1. Srbija

Srbija je zauzela krunu kao najgore mjesto za vožnju. Dok se to djelomično može svoditi na činjenicu da razine zagušenja prometa nisu dostupne, ni među ostalim stavkama naši susjedi ne ostvaruju dobar rezultat.

Ne samo da imaju drugo najmanje popularno pretraživanje cestovnih putovanja, sa samo 140 (jedino mjesto s nižom ocjenom bila je Češka, sa slabih 120), nego ima i drugu najlošiju razinu kvalitete cesta. Ipak, treba napomenuti da je benzin jeftin, 1,58 eura za litru.

2. Rumunjska

Na drugom mjestu je Rumunjska, s najlošijim razinama kvalitete cesta na ovoj listi, s rezultatom od samo 2,95, kao i drugim najvećim brojem prometnih nesreća, s 10,29 na 100.000 ljudi.

Hrvat otišao kupiti automobil u Srbiju pa ostao iznenađen: “Ovo nisam doživio u svojoj zemlji”

Razine zagušenja su visoke, potrebno je oko 27,3 minute za vožnju od 10 km, ali ima najniže troškove najma automobila od 20 eura za tjedan dana, kao i četvrtu najnižu cijenu goriva od 1,40 eura po litri.

3. Belgija

Treća najgora zemlja za vožnju prema ovom istraživanju je Belgija, i to s dobrim razlogom. Troškovi najma automobila peti su po visini, otprilike 215 eura za tjedan dana, a kvaliteta cesta je loša.

Belgija također ima šestu najveću razinu zagušenja, kojoj je potrebno oko 25,5 minuta za vožnju od 10 km. Međutim, zemlja je relativno mala, a gradovi su dobro povezani vlakovima, tako da možete jednostavno stići od Bruxellesa do Antwerpena za 40 minuta, a od Bruxellesa do Bruggea za manje od sat vremena, što ga čini idealnom opcijom.

4. Grčka

Grčka je na četvrtom mjestu, s četvrtim najvećim brojem prometnih nesreća, 8,31 na 100.000 ljudi, kao i šestim najskupljim cijenama goriva, s prosjekom od 1,92 eura po litri. Međutim, troškovi najma automobila drugi su najjeftiniji, sa samo 25 eura za tjedan dana.

5. Mađarska

Mađarska zaokružuje top pet listu najgorih zemalja za vožnju. Kao i Srbija, ima drugi najmanji opseg pretraživanja za cestovna putovanja, sa samo 140, kao i četvrtu najgoru razinu kvalitete cesta, s ocjenom 4,02 od 7. Zemlja također ima sedmo mjesto po broju prometnih nesreća, sa 7,74 smrtnih slučajeva na 100.000.

Kako stoji Hrvatska?

Europske zemlje čine top 10 najgorih zemalja za vožnju, a Hrvatska je na šestom mjestu, slijede je Poljska, Finska, Češka i Danska. Za mnoge skandinavske zemlje, cijena najma automobila i benzina uzrokovala je lošu poziciju, iako su mnoge od tih zemalja također imale niske rezultate u opsegu pretraživanja cestovnih putovanja, što sugerira da ljudi ne razmišljaju o vožnji automobilom kada pretražuju mogućnosti putovanja tim zemljama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.