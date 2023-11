Razmišljate o kupnji rabljenog automobila? Obratite pozornost na kilometražu i sačuvajte novac

Podijeli :

Najgora je situacija u Velikoj Britaniji, ali ni u Hrvatskoj nije baš bajno.

Problem utvrđivanja točne kilometraže kod rabljenih automobila nije ništa novo, no na hrvatskom tržištu rabljenih automobila takva je pojava sve češća, prenosi Zimo.

Brojni automobili, pogotovo oni uvezeni iz drugih zemalja, pojavljuju se s nevjerojatno malom kilometražom.

Istraživanje portala carVertical otkrilo je da automobil s vraćenom kilometražom može koštati i 21 posto više od njegove prave vrijednosti. To znači da mnogi Hrvati preplaćuju vozilo, nesvjesni da su postali žrtva prevaranata.

Cijena automobila s vraćenom kilometražom varira ovisno o državi

Nije tajna da vozači preferiraju automobile s manjom kilometražom, očekujući da će biti u boljem stanju i da neće zahtijevati velike popravke.

Pogotovo jer automobili s velikom kilometražom teško pronalaze kupca, osim ako je cijena – povoljna. Zbog toga prodavači s lošim namjerama vraćaju kilometražu automobila, čime umjetno napuhavaju njegovu cijenu i ostvaruju više profita.

Automobili s izmijenjenom kilometražom u prosjeku se prodaju za 21 posto veću cijenu. To znači da hrvatski vozači mogu platiti i za petinu više nego što vozilo zapravo vrijedi i tako zapravo izgubiti tisuće eura.

Najgora je situacija u Ujedinjenom Kraljevstvu (29 %), Italiji (29 %) i Litvi (25 %), gdje je prosječni porast ovih vrijednost najveći među 15 ispitanih zemalja.

Ukrajina (17 %), Poljska (19 %) i Rumunjska (20 %) nalaze se na drugoj strani spektra. No, to su i dalje visoki brojevi koji ukazuju na to da ove prakse možda neće tako skoro izgubiti svoju popularnost.

Što je automobil noviji, to je veći gubitak

Kada je u pitanju krivotvorenje brojača kilometara, iz carVerticala ističu, starost automobila usko je povezana s potencijalnim financijskim posljedicama za kupca.

Vrijedi napomenuti da ovakva obmana, u slučaju 15-godišnjeg automobila s lažnom kilometražom, može povećati vrijednost vozila za prosječno 27 posto.

Konkretno, za svakih 100 000 kilometara skinutih s brojača, kupac može nesvjesno preplatiti približno 2000 eura.

Dakle, ako brojač kilometara pokazuje 200 000 kilometara umjesto stvarnih 400 000, to potencijalno može značiti da će kupac na takvo vozilo potrošiti i do 4000 eura više.

Iako se ovo povećanje cijene može činiti drastičnim za model iz 2008. godine, ove se vrijednosti izračunavaju na platformi carVertical, gdje korisnici obično više provjeravaju luksuzna vozila, a manje automobile ekonomske klase.

Što je skuplji automobil s vraćenom kilometražom, to će kupac na kraju izgubiti više novca. To naglašava važnost provjere povijesti prije kupnje vozila.

Inače bi moglo biti prekasno, a povrat novca od prodavača može biti kompliciran, kaže Matas Buzelis, stručnjak za automobile.

Tko najviše “gubi”?

Različite marke automobila drugačije reagiraju na vraćanje kilometraže: porast cijene može se kretati od 15 posto za Mazdu i Daciu, i do 27 posto za vozila Land Rover.

Vozači bi mogli potrošiti i do 2000 eura više za svakih 100 000 vraćenih kilometara pri kupovini automobila marke Dacia. Međutim, druge marke mogu donijeti još veće financijske gubitke.

Kupci Renaulta mogu izgubiti i do 2300 eura na svakih vraćenih 100 000 kilometara, kupci Opela – 2200 eura, a kupci Škode – 4200 eura. Svakih 100 000 vraćenih kilometara najviše će koštati kupce premium vozila: Audija (6000 eura), Volkswagena (4500 eura), BMW-a (7000 eura) i Mercedes-Benza (10 600 eura).

Vraćanje kilometraže može značajno utjecati na vrijednost automobila, a određene marke automobila i godišta dolaze s izraženim financijskim gubicima.

Kako se zaštititi?

Kupci rabljenih automobila morali bi provesti temeljite provjere povijesti automobila – od servisne knjižice (ako je ona dostupna), do provjere stvarnog stanja u stanici za tehnički pregled. No, to je moguće samo za automobile koji su prošli tehnički pregled u Hrvatskoj.

Za one koji su uvezeni iz inozemstva, jedan od načina provjere je putem VIN broja (odnosno broja šasije automobila).

U svakom slučaju, prije bilo kakve kupovine rabljenog automobila, provjerite sve što možete, kako biste bili sigurni da zaista dobivate ono što plaćate.

