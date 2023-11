Plenković o aferi na Geodetskom fakultetu: Ministrica i ja ne lažemo, geodeti nisu plaćeni europskim novcem

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Vlade i pritom je imao mnogo za reći o aktualnim političkim i društvenim temama.

Izrazio je u samom početku zadovoljstvo prvim krugom trezorskih zapisa.

“Građani su nam drugi put ove godine pokazali povjerenje. To pokazuje, uz ostalo, da idemo u dobrom smjeru”, naglasio je premijer.

Nakon ekonomskih i europskih tema, osvrnuo se na probleme afričke svinjske kuge, odnosno, prosvjed seljaka.

FOTO / Seljaci i dalje na cesti prosvjeduju protiv odluka Vlade: “Meni je 66 godina, trenutno nemam od čega živjeti”

“Njih instruiraju Domovinski pokret, Most, Suverenisti i neke manje stranke na istoku Hrvatske. Pravi, stvarni predstavnici svinjogojaca i poljoprivrednika okupljeni su kroz druga udruženja, u okviru Hrvatske poljoprivredne komore, s kojima smo razgovarali prošli tjedan o supstanci i mjerama. Sve što ovi ljudi rade, a nisu neskloni govoru mržnje, vjerojatno su plaćeni pa pokušavaju iskreirati problem koji ne osjećaju. Oni nemaju legitimitet i politički su orkestrirani. Javnost mora shvatiti da iza njih stoji nekoliko oporbenih stranaka.”

Ponovio je još jednom da za afričku svinjsku kugu ne postoji cjepivo, kao ni lijek.

“Ako nema, ne možemo ništa od toga ponuditi. Ono što funkcioniraju jesu mjere koje i provodimo. Nažalost, to podrazumijeva usmrćenje životinja koje su zaražene ili su bile u kontaktu sa zaraženim osobama. Budući da ova Vlada brine o hrvatskom selu, seljaku i poljoprivredniku, onda smo već do sada u proteklih nekoliko mjeseci donijeli odluke vrijedne 30 milijuna eura, kojima će se nadoknaditi šteta za sve kojima su usmrćene svinje. Dosad je isplaćeno preko sedam milijuna eura za više od 1150 onih koji su imali svinje. Trenutno imamo fazu smirivanja zaraze ove bolesti i kao mnoge druge zemlje, jer Hrvatska nije jedina gdje postoji ova bolest, još ih je 14. Činimo sve što bi i druge europske zemlje. Zato ova situacija sad, mislim na prosvjede, nije stvarni napor zaštite hrvatskog seljaka, nego je pokušaj zlorabljenja jedne bolesti. Manipulira se činjenicama i o tome treba jasno reći politički stav”, izjavio je premijer pa nastavio:

“Oni koji nemaju veze sa Slavonijom odjednom su se počeli pojavljivati tamo i nemaju što za reći. Mi imamo nešto za reći i mi činimo sve što treba.”

Dotaknuo se i teme Geodetskog fakulteta i snimanja iz zraka kako bi se utvrdili razmjeri štete na krovovima.

“Tada smo angažirali Geodetski fakultet putem Ministarstva kulture. Da nije bilo njihovih snimanja, mi ne bismo znali razmjere štete, recimo, na Zagrebačkoj katedrali”, kazao je dodajući da je to omogućilo sanaciju pa nastavio:

Doznajemo kako su profesori s Geodezije lažirali putne naloge da izvuku EU novac

“Ovdje postoji orkestrirani napor da su sredstva za to korištena bila iz fonda solidarnosti Europske unije. To je laž, to su bila sredstva iz državnog proračuna”, kazao je i napomenuo.

“To ne znači da ne treba ispitati pojedine nepravilnosti, a oni koji su učinili kaznena djela, trebaju odgovarati. Ovdje opovrgavam jedan izvor koji kaže da ministrica i ja lažemo, a mi ne lažemo.”

Ponovio je da ako je bilo tko manipulirao sredstvima, Vlada želi da se to istraži.

“Sredstva koja su korištena za financiranje snimanja nakon potresa – nije ministrica za to odlučila zadužiti firmu xy – za to je zadužen fakultet, geodetski, građevinski, arhitektonski”, istaknuo je Plenković.

Na pitanje, zašto je novac knjižen u proračunu pod “EU pomoć” i “temeljem prijenosa EU pomoći”, premijer je kazao da je to “potpuno nebitna kvalifikacija”.

“Jedino što je bitno jest provjera koju sam napravio s ministrom financija”, kazao je.

Na pitanje treba li onda vjerovati njemu, a ne onome što piše, rekao je da treba vjerovati njemu.

“Bitna su sredstva, taj iznos i sredstva putem Zahtjeve za naknadu sredstava nikada od Ministarstva kulture nisu bila tražena niti knjižena kao sredstva iz Fonda Europske solidarnosti, a ja ovo govorim jedno zato jer medij u kojem vi radite mene i ministricu optužuje da lažemo.”

Žarko Željko o aferi na Geodetskom fakultetu: Moguće da se novac izvlačio ako nije bilo kvalitetnog nadzora

Kazao je da ga taj dokument ne zanima, već “insinuacija jednog medija koji radi u sprezi i optužuje” njega i ministricu da lažu. Pojasnio je da sredstva koja su bila alocirana prije nego što je podnijet zahtjev Fondu mogla su biti jedino iz državnog fonda. Na pitanje, zašto onda Ured europskog tužitelja tvrdi u priopćenju da provjeravaju isplatu, kazao je da kad se to bolje provjeri, shvatit će svi da su u krivu.

“Sto posto su u krivu. Pa što su oni, neka sveta krava da ne mogu napravit grešku? Netko u eteru namjerno insinuira lagnje, a sredstva nisu knjižena kao Europski fond solidarnosti.”

