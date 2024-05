Unajmio električnu Teslu pa mu naplatili 250 eura za benzin, žalio se pa ostao još zbunjeniji

Podijeli :

SAUL LOEB / AFP

Amerikanac Joshua Lee šokirao se kada je vidio račun za najam Tesle Model 3.

Nakon što je vratio vozilo natrag rent-a-car kući nakon vikend odmora u Los Angelesu, Lee je primijetio da mu je naplaćeno dodatnih 277,39 dolara (255 eura).

Prema rent-a-caru, to je bio trošak punjenja električnog Modela 3. Na Leejevu nesreću, što je više tražio informacije od tvrtke, rent-a-car mu je htio naplatiti još i više, a on je postajao sve zbunjeniji, prenosi The Drive.

Kada je Lee napravio svoju rezervaciju platio je opciju “Preskoči punjenje i uštedi vrijeme”, koja korisnicima omogućuje da vrate unajmljene automobile bez ponovnog punjenja, bilo benzinom, strujom ili nekim drugim gorivom. Dakle, čak i ako je vozio automobil koji je trošio benzin, nije mu trebalo naplatiti dodatnu naknadu za točenje goriva.

Kada je Lee poslao pitanje o naplati, renta-car je udvostručio naknadu za gorivo, unatoč tome što Tesla Model 3 nije imao spremnik goriva za punjenje, a Lee je već platio opciju “Preskoči punjenje”. Da stvar bude još gora, Lee je vratio Model 3 s 96% napunjenom baterijom, potpuno istim stanjem napunjenosti s kojim je i preuzet. A, čak i da Lee to nije učinio, maksimalna naknada trebala je biti 35 dolara.

Na kraju ipak priznali pogrešku

Drugim riječima, čak i ako je Hertz zaključio da je potrebno Leeju naplatiti naknadu za ponovno punjenje, ona ne bi trebala biti ni blizu 277 dolara. Odgovor tvrtke je bio da ne mogu izvršiti povrat jer je usluga pružena i ugovor je zaključen.

Postavljaju se pitanja koja je to “usluga pružena”. Kako? Gdje je nestalo gorivo? I ako govorimo o automobilu na benzin ili dizel, u kojem to model pun spremnik goriva košta 277 dolara.

Lee je rekao za The Drive da je ostatak svoje komunikacije s rent-a-car tvrtkom išao preko telefona, a pokušao je osporiti naplatu i sa svojom kartičnom tvrtkom. Napomenuo je kako je njihov dugogodišnji klijent, ali da će mu ovaj najam biti posljednji.

Ipak, nakon što je ova priča objavljena u američkim medijima, rent-a-car je obavijestio The Drive da će se njegov tim za korisničku podršku “obratiti gospodinu Leeju kako bi se ispričao i da će vratiti novac za ovu pogrešnu naplatu.”

