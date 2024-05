DP-ovci “na nogama” nakon govora SDSS-ovke u Saboru. A sve je počelo s – Baby Lasagnom

Podijeli :

Patrik Macek / Pixsell

Nakon prošlotjednog potvrđivanja Vlade, saborski zastupnici nastavili su s redovnim točkama dnevnog reda, a na početku ovotjednog zasjedanja pružena im je prilika i za slobodne govore

Jedan od glavnih uvjeta Domovinskog pokreta za ulazak u vlast bilo je to da u većini ne bude SDSS-a. Što o tome misli, SDSS je dao do znanja ne podržavši Vladu, a jutros je ponovno zakuhalo, i to oko Baby Lasagne.

SDSS-ova Dragana Jeckov podsjetila je ‘na jedan od najljepših prizora’ proteklih dana. ‘Te eurovizijske finalne noći u masi mladih ljudi okupljenih na Europskom trgu u centru Zagreba iznenada i neočekivano zaorio se uzvik – ‘Ajmo, braćo Srbi!’, a onda se na velikom ekranu pojavila Konstrakta i pokazala bijeli milje. Tog trenutka sve je bilo jasno. Srbija je jedina od 37 država koja je našem hrvatskom predstavniku Baby Lasagni u finalnoj večeri Eurosonga dala maksimalna 24 poena. Dvanaest je dao žiri dok je drugih 12 dobio od publike’, kazala je Jeckov.

Podsjetila je, prenosi Tportal, da je nakon toga nastala euforija koja se danima zadržala, ali i pohvalila Baby Lasagnu što se odrekao novca koji mu je namijenila Vlada. No, dodala je, nezapaženo je ostalo to da je nakon prve polufinalne večeri Baby Lasagna otrčao u zagrljaj srpskoj predstavnici Teya Dori kako bi joj čestitao na prolasku u finale.

‘Ti mladi ljudi – Baby Lasagna i svi oni na Europskom trgu, rođeni nakon rata i svih poslijeratnih događanja, pokazali su koliko su slobodni i neopterećeni te da antisrpska histerija – koja se namjerno širi i nameće od pojedinih desničarskih krugova – ili događaji poput ispada neodgovornih maloljetnika – koji skrnave državne simbole u alkoholiziranom stanju – zapravo nemaju očekivani utjecaj jer oni to ne žele. Ti mladi ljudi pokazuju koliko su zapravo veliki i neopterećeni, okrenuti budućnosti, ali fokusirani na uspjeh uz veliku dozu velikodušnosti koju nesebično šire oko sebe. Oni trebaju biti uzor i ponašanjem i stavovima. I zato neka nas ne čudi Konstraktina spominjana izjava – Baby Lasagna je zaista car’, poručila je Jeckov.

No njen govor izazvao je niz reakcija u DP-u. ‘Lijepo je vidjeti malog Baby Lasagnu, lijepo je vidjeti kako mladi poštuju predstavnike Srbije. Ali nije bilo lijepo vidjeti, gospođo Jeckov, da u Trpinji pale hrvatsku zastavu isto mladi ljudi. I nije bilo lijepo vidjeti da načelnik Borova ne dočeka predsjednika Sabora i dva potpredsjednika Vlade 2. svibnja u Borovu Selu. To je vaša politika, gospođo Jeckov’, poručio joj je DP-ov Stipo Mlinarić.

Za riječ se javio i DP-ov Ivica Kukavica. ‘Gospođa Jeckov je odlično sublimirala današnju situaciju, ali je zaboravila reći da je u svom nastupu protekle četiri godine SDSS bio glavni generator sotoniziranja časne hrvatske postrojbe HOS-a, koja je dala nemjerljiv doprinos modernoj Hrvatskoj. I da je bila glavni inicijator podjela’, proučio je Kukavica.

‘Vidim da su se mnogi prepoznali među onima koji vode antisrpsku kampanju, a ja zapravo želim biti na strani onih koji su s Teya Dorom i Baby Lasagnom’, odgovorila im je Jeckov, prenosi Tportal

