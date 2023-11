VIDEO Pogledajte zabranjenu Toyotinu reklamu koja je snimljena u našem susjedstvu

V Združenem Kraljestvu so prepovedali nov oglas za Toyoto Hilux, saj da je posnet “brez odgovornosti do družbe in vplivov na okolje”. Ampak glej ga zlomka! Oglas, prepovedan zaradi prikazovanja uničevanja narave, je bil posnet v Sloveniji.https://t.co/8UWZWOyYFE

— Žiga Malek (@ZigaMalek) November 22, 2023