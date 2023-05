VIDEO Stižu nam bezračne gume budućnosti koje će biti nemoguće probušiti

Podijeli :

François WALSCHAERTS / AFP

Automobilske gume bez zraka zvuče kao nešto nadrealno, ali poznati proizvođač Michelin se tom idejom poigrava još od 2005. godine.

Realizacija je do sada bila poprilično bezuspješna, no šefovi Michelina tvrde da su testirali svoje gume bez zraka imena “Uptis” na brzinama do 210 km/h s, prenosi The Drive.

“Posjetili su nas policajci nekih europskih zemalja i rekli: “Dečki, želimo na svojim autima kad jurimo za lošim momcima” rekao je nedavno stariji potpredsjednik Michelina Bruno de Feraudy.

Prednost bezračnih guma je ta što sprječavaju bušenje u pucnjavi.

Gume Uptis pojavile su se na Chevrolet Boltu 2019. i na 30 Toyotinih HiAce DHL dostavnih vozila u Singapuru ove godine kako bi se testirala njihova korisnost na relativno malim brzinama dostavnih vozila.

Sada znamo da gume mogu ići puno brže, iako onaj tko je za volanom mora biti vrlo hrabar. Michelin nije potvrdio na kojem su vozilu gume testirane, ali je rekao da se radi o “normalnim policijskim vozilima”. Također su rekli da neće potvrditi izvorni datum lansiranja guma 2024., ali su potvrdili da će one biti opcija i da neće zamijeniti normalne gume u njihovoj ponudi.

“To za sada nije nešto što će se razvijati na široj razini. Još uvijek radimo na novim rješenjima jer s Uptisom puno učimo,” rekao je de Feraudy.

“Uptis će biti vrlo koristan za autonomna vozila jer u autonomnim vozilima ljudi neće biti presretni kada im sustav javi da je došlo do ispuhivanja gume. Ali neće se mijenjati gume posvuda, bit će to više za određene vrste vožnji gdje bi bušenje predstavljalo veliki problem”, rekao je izvršni direktor Michelina Florent Menegaux.

Menegaux je također otkrio da je Michelin bio u pregovorima s Teslom o testiranju Uptis guma. “Sada imamo razne razgovore s General Motorsom, Teslom i s drugim proizvođačima vozila”, dodao je.

U Michelinu su se također pohvalili da su ove gume napravile više od tri milijuna testnih kilometara. Bezračne gume doista mogu imati svijetlu budućnost, ako se nađe još dovoljno hrabrih koji će ih testirati pri još većim brzinama.

