Susjed mu je uništio stan i život: Otpadaju komadi stropa, curi kiša i – beton

Podijeli :

N1

N1 je posjetio Željka Vukasovića, šedesetosmogodišnjeg umirovljenika koji u centru Zagreba živi u neljudskim uvjetima. Iako ima pravomoćnu presudu Općinskog suda u Zagrebu iz listopada 2022. kojom se nalaže njegovom susjedu Zoranu Vižintinu da mora izvesti kompletnu rekonstrukciju krovišta zgrade i sanirati međukatnu konstrukciju iznad njegovog stana, sve je uzalud: stan se raspada, opasan je za život, policija piše zapisnike – i nikome ništa.

Već sam ulaz u zgradu na Pantovčaku 52, u ulici koja se smatra elitnim dijelom grada, jasno pokazuje da tu nešto nije u redu. Dobar dio zgrade obavijen je skelama, ali vidljivo je da su stare, hrđave, a cerade koje lepeću su dijelom trule. Desno je hotel pompoznog imena, a lijevo haustor, vrata se jedva otvaraju, a prostor hodnika je obijen pločama i sužen na svega osamdeset centimetara, nema struje. Tu nas dočekuje Željko Vukasović, stanar iz visokog prizemlja. Zvao je, kaže, i vatrogasnu inspekciju i upozoravao da je pristup njegovom stanu onemogućen, ali inspektorica je rekla da nije tako strašno, da bi se možda moglo proći.

Zid iznad ulaznih vrata njegovog stana je vlažan i raspada se, ali onda se, nakon otvaranja ulaznih vrata, ulazi u nešto mnogo strašnije: prostor kao iz horor filmova. Fotografije pokazuju mnogo, ali tome treba dodati i miris vlage, i zvukove kapanja na sve strane. Po cijelom stanu su novine na podu, s namjerom da štite ono što je ostalo od parketa, i posude u koje curi kiša koja ovih dana nesmiljeno pada u Zagrebu. Negdje kapa, drugdje se slijeva. Namještaj je dijelom prekriven komadima plastike, primjerice, bidermajer komode iz obiteljskog nasljeđa. No, uzalud pokušaji zaštite. Vukasović pokazuje prve tragove propadanja. U ormarima odjeću drži u plastičnim navlakama, ali stranice ormara su već upile toliko vlage da sve to skupa izgleda beznadežno.

U hodniku se suočavamo s ostacima jednog od posljednjih incidenata. 26. travnja ove godine odlomio se golemi komad stropa. Duboka rupa, šuta, komadi cigle, trulog drva… Da se Željko Vukasović našao u tom trenutku na tom dijelu hodnika, nema sumnje da bi teško stradao. Dan poslije, 27. travnja, bila je u stanu i policija, snimili, zapisali – i otišli.

Umjesto mira u mirovini zaradio PTSP

“Tako je već bilo mnogo puta. Policija dođe i ode. I nema pomicanja u rješavanju mog problema. Posve sam iscrpljen od svega toga i ne znam što i kako dalje. Liječnica mi je rekla da sam u stanju PTSP-a”, govori Željko Vukasović koji nastoji organizirati život u dijelu jedne sobe koja je najmanje razorena. U jednu sobu koja je donekle suha prenio je najvrednije komade namještaja, ali sve drugo je manje-više u zastrašujućem stanju. Kiša kapa i u kupaoni, a u kuhinji je jedan cijeli zid posve truo.

N1 istražuje: Teror nad stanarkom u centru Zagreba – skinuli su i ulazna vrata

U sobi s pogledom na ulicu ormar iz 17. stoljeća (holandski barok, kaže Vukasović) prekriven je plastikom, na njemu posuda u koju kapa kiša iz otvora na stropu, a uz njega je montirana i improvizirana greda koja bi trebala pridržavati strop, da se sve ne uruši. No, tu je i prizor koji izgleda posebno šokantno: iza kamina, dijelom preko kreveta pa onda preko tepiha… Izlio se potok betona.

“Kada su radnici radili u stanu iznad, kada se počeo raspadati strop u ovoj sobi, iznenada je počeo sukljati beton iz zida iza kamina… Odmah sam otišao do radnika gore, ali sve je bilo uzalud. Oni su izlijevali beton, a o kvaliteti njihovih radova svjedoči to da je taj isti beton koji su oni gore ulijevali izlazio ovdje u mojoj sobi…”, opisuje dane u kojima su trajali “radovi” u stanu iznad.

Vukasović je pokrenuo tužbu protiv Zorana Vižintina, poduzetnika koji je korisnik većeg dijela zgrade, a na sudu se predstavljao kao “investitor”, a u listopadu 2022. godine je i dobio presudu u kojoj se nalaže Zoranu Vižintinu da u roku od 15 dana mora izvesti kompletnu rekonstrukciju krovišta zgrade i sanirati međukatnu rekonstrukciju. Tek nakon toga Željko Vukasović bi mogao početi sređivati svoj stan, odnosno, ostatke ostataka nekad ugodnog građanskog stana.

Zbog stanja u stanu pozlilo sudskom vještaku i sucu

U presudi koju potpisuje sudac Marko Duk nedvosmisleno se zaključuje da je “tuženik, koji sebe predstavlja u odgovoru na tužbu kao ‘investitora’, zbog kompletnog nemara odgovoran u cijelosti za teško oštećeni stan u kojem se nalazi tuženik”. Presuda je utemeljena na očevidu sudskog vještaka, a stan je obišao i sudac osobno.

N1 istražuje: Procvat biznisa s vinima državnog tajnika zaduženog za energetiku N1 istražuje: Kako je nastala anonimka koja je “skinula” ravnateljicu USKOK-a?

“Valja reći da niti sudac niti vještak u ovom postupanju, nisu nikada nazočili stambenom prostoru u kojem živi neka osoba, a koji se nalazi toliko oštećen, a i kao posljedicu zbog ‘radova’ tuženika tužitelj sada živi u kompletno nehigijenskim uvjetima, kako je unaprijed i detaljno opisano, o čemu dovoljno svjedoči i činjenica da je prvo vještaku, a zatim sucu pozlilo na samom očevidu zbog takvog teškog stanja”, navedeno je u presudi suca Duka.

Željko Vukasović je zaštićeni stanar u stanu u kojem živi cijeli život, a na vratima je još uvijek prezime Krasnik – prezime njegove majke koja je dobila stanarsko pravo, odnosno naslijedila ga još od djeda i bake koji su uselili u stan daleke 1933. godine. Majka je umrla 2003. godine, a on nastavlja živjeti u stanu i iako je Zoran Vižintin na sudu tvrdio da Vukasović nije “zaštićeni najmoprimac”, sudac je nakon pregleda dokumentacije nedvosmisleno potvrdio taj status. Vukasović tvrdi da je cijelu zgradu, zajedno sa stanarima, nekoć davno po špekulantskoj cijeni kupila obitelj Vranešić, zatim im je imovina konfiscirana, a onda opet vraćena nakon postupka povrata imovine devedesetih prošlog stoljeća. Danijel Vranešić, kao jedan od nasljednika, vodio je postupak za iseljenje protiv majke Željka Vukasovića, ali izgubio je i sud joj je priznao status zaštićene stanarke. Nakon njezine smrti isti postupak je pokrenut i protiv Željka Vukasovića, no prekinut je 2010. godine kada je Danijel Vranešić umro, a sada ga nastavljaju njegovi nasljednici. U stanu iznad njihova živio je ujak Zorana Vižintina, Janko Vranešić, i on je po toj liniji, nakon ujakove smrti, i naslijedio stan.

“Da, mi se poznajemo još iz mladosti, kada je kao mladi student dolazio živjeti u stan svog ujaka. I ljudski mi je teško nositi se s time kako se sada odnosi prema meni… Prisvojio je sve zajedničke prostorije, sve razara, s očitom namjerom da me istjera na cestu”, kaže Vukasović.

A s time se složio i sud. “Tuženik tvrdi da je ponudio tužitelju zamjenski stan, no ta tvrdnja nije osnovana jer je ničim nije dokazao, a zaključak je suda da je tuženik ovakvim bezobzirnim postupcima – ne mareći niti u jednom jedinom segmentu za dobrobit tuženika kao osobe – zapravo htio prisiliti tuženika na iseljenje iz nekretnine”, stoji u presudi.

Policija dođe i ode…

No, uzalud presuda u kojoj se traži hitno postupanje za 15 dana. I danas, nekoliko mjeseci nakon pravomoćne presude, Željko Vukasović živi u neljudskim uvjetima, a kiša se slijeva po zidovima njegovog razorenog stana. U nekoliko mjeseci tijekom zime trajali su nekakvi radovi u stanu iznad i nadao se da će se situacija srediti, ali onda je sve stalo. A krajem travnja se odlomio novi komad stropa.

Je li možda policija koja bi dolazila na mjesto događaja kada su padali komadi stropa podnijela kaznenu prijavu DORH-u? Željko Vukasović ne zna. Pitali smo i mi policiju, ali nismo dobili odgovor do zaključenja teksta. U lipnju prošle godine je stanar Vukasović sam podnio kaznenu prijavu zbog kaznenog djela ugrožavanja života, a prije desetak dana je predao i dopunu kaznene prijave, ali ne zna jesu li poduzeti ikakvi potezi na temelju njegove prijave. Na upit N1 iz Dorha je odgovoreno da će nam stići precizan odgovor iz nadležnog Općinskog kaznenog državnog odvjetništva.

Pa kako da se onda iz ovog horor filma iščupa Željko Vukasović?

Njegov odvjetnik, dodijeljen po služenoj dužnosti, Krešimir Šušnjar, objašnjava da ostaje eventualno još jedan mehanizam u ovoj “borbi” – da on pokrene ovrhu. U tom slučaju bi na teren izašla građevinska tvrtka koja bi procijenila trošak pa bi onda sam Vukasović morao uplatiti predujam troškova. Dakle, on bi morao položiti značajan iznos da bi se proces uopće pokrenuo. S vrlo neizvjesnim ishodom jer su tvrtke Zorana Vižintina u blokadi.

Razgovarali smo kratko i s vlasnikom-investitorom Zoranom Vižintinom. Tvrdio je da niti ne zna za presudu, a nakon što smo ga upoznali s presudom stigao je i pismeni odgovor.

Vižintin priznaje krivicu, ali kaže da nema novaca za nastavak radova

“U potpunosti prihvaćam svoju krivicu glede štete na stanu u kojem živi g. Vukasović, a koji se nalazi ispod mog stana”, napisao je Vižintin.

“Jako mi je žao što je došlo do takve situacije, ali ja sam bio prisiljen krenuti u adaptaciju svoj stana koji je bio u vrlo lošem stanju. Tako sam započeo radove i doveo ih do određenog stupnja tzv. grubih građevinskih radova tj. armirao i betonirao podove tako da je ojačana stropna konstrukcija te više ne vibrira. Na moju veliku žalost tada je nastupila pandemija covida, a nakon toga je bio i potres. Sve je to utjecalo na moje poslovanje, a tako i na priljev sredstava odnosno prihod na koji sam računao za dovršenje stana. Pretpostavljam da vam je jasno da bih radije imao gotov stan nego stan u roh-bau fazi. Radove ću završiti čim prije moguće što je i u mojem najvećem interesu.

N1 otkriva: Super Konzum Radnička Vujnovčev partner kupio ispod tržišne cijene

Nažalost, sve to ovisi o financijskoj situaciji, odnosno o situaciji u državi općenito. Bez obzira na bilo kakvu presudu ja momentalno nisam u mogućnosti završiti radove, ali sam zadovoljan što je dio radova na konstrukciji izveden.

Unatoč svemu, ja sam g. Vukasoviću u nekoliko navrata pa i na sudskom ročištu ponudio zamjenski stan kojeg bih ja plaćao dok se radovi ne završe. Ta ponuda stoji i danas. On je međutim u više navrata to odbio. Da je situacija kritična sigurno bi prihvatio ponudu da se preseli u zamjenski stan adekvatne kvadrature dok se ovdje radovi ne završe. Također sam se obavezao u potpunosti sanirati stan u kojem stanuje g. Vukasović nakon što se radovi završe”, napisao je Vižintin u odgovoru.

Željko Vukasović nam je, međutim, više puta naglasio da on nije dobio nikakvu ozbiljnu ponudu za zamjenski stan niti bilo kakav pisani dokaz da je Vižintin spreman završiti radove i renovirati i njegov stan nakon ovih radova. On također smatra da je dužan čuvati svoju imovinu dok traje “ovo što se predstavlja kao građevinski radovi” jer mu je Vižintin provalio u tavanski prostor i odnio vrijedne stvari, što je također potvrđeno sudskom presudom. Konačno, i sudac je ustvrdio da nema nikakvih dokaza da je Vukasoviću ikada ponuđen zamjenski stan, a da se na temelju svih postupaka da zaključiti da je Vižintinu cilj da Vukasovića istjera iz stana.

A procjena da situacija nije “valjda tako kritična”, nakon šetnje Vukasovićevim stanom može se smatrati – zastrašujućim cinizmom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Trgovine u jednom trgovačkom centru u Zagrebu neće raditi nedjeljom cijelo ljeto Velike tvrtke masovno prijavljuju bankrot – i to je samo početak Ovo su najčešće stvari zbog kojih Hrvati padaju na tehničkom pregledu