Ovo bi mogao biti zadnji BMW s ručnim mjenjačem, a razloga je nekoliko

BMW

BMW nas je u nekoliko navrata najavio da ručni mjenjač u njihovim modelima neće živjeti još dugo. Propast takvog mjenjača je neizbježna, prvenstveno zbog niske stope odabira kupaca.

Primjerice, 2023. godine samo 20% modela M3 i M4 prodanih u Sjedinjenim Državama imalo je ručni mjenjač. Surova stvarnost je da nema dovoljno entuzijasta koji kupuju automobile s tri pedale. No, postoje i drugi razlozi zašto mu se sprema kraj.

Kako se sustavi sigurnosti i pomoći u vožnji razvijaju, oni najbolje rade s vozilima opremljenim automatskim mjenjačem. Osim toga, sve veća popularnost hibrida i električnih vozila također zabija čavao u lijes ručnog mjenjača. Zato će BMW s ručnim mjenjačem postati prošlost prije nego što mislite, piše BMW blog.

Posljednji BMW s ručnim mjenjačem

No teško je reći koji će model biti posljednji s papučicom spojke. Početkom lipnja, BMW je predstavio sljedeću generaciju serije 1 samo s automatskim mjenjačem, dok je njegov prethodnik dolazio s ručnim mjenjačem u najosnovnijim verzijama.

Serija 2 Gran Coupe još uvijek ima tri papučice u slabije konfiguriranim modelima. Međutim, ovaj model bi se uskoro mogao umiroviti jer ove jeseni stiže nova verzija i vjerojatno će se prodavati samo s automatskim mjenjačem sa sedam brzina.

Neko ćete vrijeme moći kupiti M2 s ručnim, ali postoje znakovi da će i on u narednim godinama ostati bez tri pedale. Već neko vrijeme najavljuje se xDrive varijanti s pogonom na sve kotače te bi njezin dolazak 2026. mogao označiti kraj verzije sa stražnjim pogonom. Ako se to dogodi, to će ujedno značit i umirovljenje ručnog mjenjača.

Budući da je EU zabranila prodaju novih automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem 2035., izgledi su da neće biti sljedeće generacije M2, a to je potencijalno i posljednji model s ručnim mjenjačem.

Trenutna verzija modela M3 navodno izlazi iz proizvodnje početkom 2027., no trebala bi ga naslijediti još jedna generacija s benzinskim motorom koji bi trebao izaći početkom 2028. Nije jasno hoće li i ručni mjenjač preživjeti. Ako se dogodi, ovo bi također mogao biti posljednji BMW s takvim mjenjačem.

Dano je obećanje, ali…

Što se ostalih modela tiče, nova serija 4 nije planirana, tako da se ne treba nadati još jednom modelu M4 čija trenutna generacija nudi ručni u verziji M4 Coupe.

Model Z4 nudi ručni otkako je posljednja generacija debitirala 2018., ali pitanje je koliko dugo? Naveliko se izvještava da će BMW prekinuti proizvodnju sportskih automobila s otvorenim krovom početkom 2026. Ne postoje planovi za izravnu zamjenu.

U listopadu 2022. izvršni direktor BMW-ovog M odjela, Frank van Meel, obećao je da će ručni mjenjač zadržati na životu do 2030. Međutim, svoju je izjavu ogradio istaknuvši da to ovisi o zahtjevima kupaca. Odjel M također se obvezao zadržati redne šest motore i V8 motore u ponudi do kraja desetljeća.

Svi gore navedeni su serijski proizvodni modele, ali teško je znati hoće li BMW napraviti još jedan poseban kolekcionarski projekt poput 3.0 CSL s ručnim mjenjačem. Kako bilo, vrijeme automobila s takvim mjenjačima polako prolazi.

