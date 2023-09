Zašto bi već 2025. godina mogla biti presudna za električne automobile?

Podijeli :

REUTERS/Toby Melville/File Photo

Svijet bi se mogao suočiti s nestašicom litija kako potražnja za tim metalom važnim za baterije raste, a neki analitičari predviđaju da bi se to moglo dogoditi već 2025.

BMI, istraživačka jedinica Fitch Solutionsa, bila je među onima koji predviđaju deficit opskrbe litijem do 2025. U nedavno objavljenom izvješću, BMI je uvelike pripisao deficit potražnji za litijem u Kini koja premašuje ponudu, prenosi CNBC.

“Očekujemo prosječan godišnji rast od 20,4 posto godišnje samo za potražnju litija u Kini za električne automobile u razdoblju od 2023. do 2032.”, navodi se u izvješću.

Nasuprot tome, kineska opskrba litijem porast će samo 6 posto u istom razdoblju, rekao je BMI, dodajući da ta stopa ne može zadovoljiti niti jednu trećinu predviđene potražnje. Kina je treći najveći svjetski proizvođač litija, koji je sastavni element baterija za električna vozila.

Deficit već 2030.?

Svijet je 2021. proizveo 540.000 tona litija, a do 2030. Svjetski ekonomski forum predviđa da će globalna potražnja dosegnuti više od 3 milijuna tona.

Prema predviđanjima S&P Global Commodity Insights, prodaja električnih vozila trebala bi dosegnuti 13,8 milijuna u 2023. godini, ali će naknadno porasti na preko 30 milijuna do 2030. godine.

“U osnovi vjerujemo u nestašicu u industriji litija. Naravno, predviđamo rast ponude, ali potražnja će rasti mnogo bržim tempom,” rekla je Corinne Blanchard, direktorica Deutsche Banka za istraživanje cijene litija i čiste tehnologije.

Do kraja 2025. Blanchard vidi “skromni deficit” od oko 40.000 do 60.000 tona ekvivalenta litij karbonata, ali predviđa širi deficit koji će iznositi 768.000 tona do kraja 2030. godine. Drugi analitičari ne vide deficit tako brzo, ali ipak predviđaju manjak do kraja desetljeća.

Iako bi više rudnika litija i projekata istraživanja rudarstva koji bi se pojavili na mreži moglo podržati rastuću potražnju, to bi samo odgodilo problem za još nekoliko godina, precjenjuje Rystad Energy, tvrtka za istraživanje koja navodi i da složenost geologije te dugotrajan proces izdavanja dozvola još uvijek predstavljaju izazove.

Problem i cijene

Trenutno postoji samo 101 rudnik litija u svijetu, prema podacima Refinitiva. Potpredsjednica Rystad Energyja, Susan Zou procjenjuje da će se ukupna opskrba rudnika litijem povećati za 30 i 40 posto na godišnjoj razini 2023. i 2024. te da će rudari nastaviti razvijati postojeće i nove projekte usred “globalnog poriva za elektrifikacijom transporta”.

Iako bi to moglo ukazivati na globalni višak litija sljedeće godine, nestašice bi mogle početi mučiti opskrbne lance 2028. godine. “U sljedećih nekoliko godina, iako bi opskrba litijem mogla ostati odgovarajuća na svjetskoj razini, regionalna neravnoteža u opskrbi i dalje je neizbježna”, dodala je Zou, ističući da regionalni rudarski i prerađivački kapaciteti u SAD-u i Europi možda neće moći ići u korak potražnjom za baterijama za električna vozila.

U tom scenariju, Zou je dodala da bi cijene litija mogle skočiti na svoje povijesne najviše razine iz 2022., što bi zauzvrat povećalo troškove proizvodnje baterija.

Cijene litijeva karbonata porasle su na rekordno visoku razinu od gotovo 600.000 juana po toni u studenom 2022., što je više od 12 puta više od cijena u siječnju 2021.

