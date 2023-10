Kako živi nekad velika jugoslavenska zvijezda? “Muzla sam krave i prala starce da nahranim djecu…”

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Srpska pjevačica Anica Milenković već godinama živi u Americi. No, pjevati je počela krajem osamdesetih i tada je preko noći postala velika zvijezda, a proslavila se pjesmom "Lančiću ime tvoje" koju je snimila sa samo 13 godina.

No, 2007. godine otišla je na turneju po Americi i tamo ostala. Tada su je zadesile razne nedaće, razišla se s partnerom, borila se za egzistenciju s dvoje djece. Stizale su joj razne ponude pa i, kako je rekla, da se bavi prostitucijom, ali je ostala pri sebi i zasukala rukave kako bi zaradila za život.

Tijekom pandemije koronavirusa u ispovijesti za srpske medije otkrila je da se brinula o starijim osobama kako bi mogla prehraniti djecu, prenosi nova.rs.

“Kako su prestala putovanja i svirke, morala sam više zaraditi za svoju djecu pa sam počela raditi sa starcima. Nedavno sam čuvala jednu baku koja je, nažalost, preminula, bila je vezana za krevet. Ta briga za stare ljude je nešto što me ispunjava. Ne sramim se, sposobna sam. Znam da ću, ako sutra ne budem mogla zaraditi pjevajući, naći posao. … Uvijek sam se okretala poslu koji bi mojoj djeci donosio kruh u kuću. Ponosna sam na sebe što mogu raditi bilo kakav posao. Odrasla sam na selu, čuvala sam koze i ovce. Muzla sam krave. Radila sam sve što se radi na selu”, izjavila je pjevačica ranije.

“Ne sramim se ovoga što sada radim, a nema ni potrebe. Mogu preživjeti i stvarati, moja djeca imaju sve što im treba. Nikada mi nitko ništa nije dao, sve sam sama platila. Svi misle da su pjevačice sve u sjaju i glamuru, da je sve brendirano. Mnogi ljudi nas tako gledaju. Ima pjevača koji tako žive. Ne impresionira me novac, vile, skupi nakit, markirana garderoba. Nosila sam skupu odjeću, skupo sam se šminkala, to me više ne ispunjava. Rad sa starijim osobama vrlo je emotivan posao. Naučila sam koliko im je malo potrebno da budu sretni. Stisak ruke, da ih pomiluješ po kosi. Pronašla sam sreću. Nisam ni blizu onoga što sam imala, ali sada sam sretniji.” rekla je.

Ipak, teški dani su iza nekad popularne pjevačice, a koliko je popularna u Americi svjedoče i fotografije s jednog od njezinih nastupa. U Americi je danas jedna od najtraženijih pjevačica na zabavama koje organiziraju ljudi s ovih prostora.

