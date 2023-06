Podijeli :

Ion Fet/Unsplash

Ako se suočavate s problemima poput vrećica ispod očiju, opuštenih kapaka ili podočnjaka koji vam daju umoran izgled, ovaj operativni zahvat može biti idealno rješenje.

Koliko god ga željeli usporiti ili zaustaviti, starenje našeg tijela je neminovno te se očituje kroz razne promjene. Jedna od prvih vidljivih promjena je opuštanje i boranje kože koja s vremenom gubi elastičnost i jedrost. To se najčešće događa zbog gubitka masnog tkiva te smanjene proizvodnje kolagena i elastina.

Prve znakove starenja možemo primijetiti posebice na vratu, nadlanicama i nekim dijelovima lica kao što su očni kapci. Na tom području koža je posebno osjetljiva i tanka te se javljaju takozvane vrećice i višak kože, što licu daje umoran izgled. No, svjež izgled licu može se vratiti blefaroplastikom, odnosno “podizanjem” očnih kapaka.

Blefaroplastika, također poznata kao estetska kirurgija kapaka, uključuje uklanjanje viška kože, masnih naslaga ili mišića oko očiju kako bi se postigao pomlađeni izgled. No, u nekim slučajevima opuštena koža oko očiju može neprirodno visjeti u konturi oka i spriječiti normalan vid, osobito sa strane oka.

Kako izgleda postupak blefaroplastike?

Postoje dva tipa blefaroplastike – donja i gornja. Drugim riječima, ovaj postupak može se izvesti na gornjim i/ili donjim kapcima, ovisno o individualnim potrebama i željama pacijenta. Kirurzi obično odmah izvode obje operacije u jednom dolasku.

Prvo se tretiraju gornji kapci. Kirurg će napraviti mali rez i ukloniti višak kože, kao i mišiće, a ponekad i masno tkivo. Neka od tih tkiva mogu se premjestiti u druga područja oko oka prije nego što se zatvori rez. Blefaroplastika donjeg kapka obično uključuje uklanjanje masnoće koja pridonosi podočnjacima, a ponekad i uklanjanje male količine kože. Rez može biti s unutarnje strane kapka ili s vanjske strane ispod donjih trepavica. Kod nekih ljudi donji kapak može biti zategnut ili pričvršćen za koštani kostur.

Operacija se obično izvodi ambulantno, tako da kod većine pacijenata nema potrebe za općom anestezijom, nego samo lokalnom kod koje se umrtvljuju kapci. Trajanje operacije je od jednog do tri sata, ovisno o tome radi li se postupak samo na gornjima, donjima ili oba područja kapaka.

Kako se pripremiti za blefaroplastiku?

Kao i prije svake operacije, važno se pripremiti prije blefaroplastike. Kao prvo biste trebali detaljno razgovarati s liječnikom o željenim rezultatima operacije da bi se izbjegla neugodna iznenađenja.

Prije nego što se podvrgnete ovom zahvatu, vaš će kirurg provesti neke pretrage poput fizičkog pregleda i mjerenja očiju te osnovne laboratorijske pretrage krvi i urina. Pacijenti iznad godina trebali bi napraviti i kompletnu krvnu sliku te analizu zgrušavanja krvi, odnosno koagulogram.

Također se rade testovi vida i suza. Priprema za operaciju može uključivati i suzdržavanje od uzimanja određenih lijekova ili dodataka prehrani, kao i izbjegavanje hrane i pića uoči operacije.

Koliko traje oporavak?

S obzirom na to da se blefaroplastika izvodi u lokalnoj anesteziji, pacijenti kući idu isti dan. No, oporavak traje nekoliko tjedana te uključuje pojačanu njegu tretiranog područja.

Kako bi se smanjile otekline i podljevi, prva dva dana nakon zahvata potrebno je stavljati hladne obloge na oči te šavove mazati antibiotskom mašću.

Također, izbjegavajte spavanje na trbuhu. Otekline obično prolaze nakon sedam do deset dana, a šavovi se vade nakon šest do osam dana. Ako su bolovi nepodnošljivi, liječnik vam može preporučiti uzimanje ibuprofena za ublažavanje nelagode. Zamagljen vid i osjetljivost na svjetlo također su moguće kratkoročne nuspojave blefaroplastike. No, ako traju dulje od dan ili dva, obavezno kontaktirajte liječnika.

Dva tjedna nakon operacije kapaka izbjegavajte nositi kontaktne leće kako ne biste naprezali oči. Obavezno imajte pri ruci alternativu poput dioptrijskih naočala. Suzdržite se i od nanošenja šminke, plivanje u moru i bazenima te aktivnosti kod kojih se pojačano znojite.

Rizici blefaroplastike

Većih rizika kod korekcije kapaka nema, no kod nekih ljudi se mogu javiti komplikacije, kao što su:

– suhoća očiju

– retrobulbarno krvarenje ili povećanje tlaka zbog krvarenja iza oka

– zamagljen ili dvostruki vid

– povlačenje donjeg kapka

– hematom ili nakupljanje krvi ispod kože

– privremeni problemi s vidom

– asimetrija kapaka

Osim navedenih komplikacija, može se dogoditi da se tijekom operacije ukloni prevelika količina kože pa se gornji kapak skrati, što može dovesti do keratopatije.

Prije nego se odlučite na ovaj postupak, dobro razmislite treba li vam uopće i jeste li spremni na moguće rizike. Donositi impulzivne odluke o promjeni izgleda osjetljivog dijela tijela nikada nije dobra ideja.

