Urin tamne boje: Uzrok može biti hrana, ali i neke teške bolesti

Obavljanje male nužde obično je nešto na što ne obraćamo previše pozornosti, sve dok se ne pojavi neki problem. Jedan od problema koji može zabrinuti ljude je urin tamne boje. Premda se taman urin može pojaviti samo zbog promjena u prehrani, ponekad može ukazivati na neke zdravstvene poteškoće. Najčešće se radi o dehidraciji, ali promjene u boji mokraće mogu dati do znanja da s nekim organom, poput jetre, nešto nije u redu.

Pojaviti se može urin tamne boje, smeđi urin, krvavi urin ili urin s kapljicama krvi. Kod svih navedenih pojava biste se trebali obratiti liječniku, a u nastavku ćemo objasniti o čemu bi se moglo raditi.

Što uzrokuje urin tamne boje?

Urin ili mokraća je tekućina koja nastaje u bubrezima te se mokraćnim odvodnim kanalima izlučuje iz organizma. Proizvode ga bubrezi kao nusprodukt procesa čišćenja krvi, oni tada filtriraju krv i uklanjaju višak tekućine, soli i drugih otpadnih produkata koji se nalaze u krvi. Nefroni i tubuli obrađuju urin te su zaslužni za korištenje svih hranjivih tvari iz krvi. One nepotrebne izlučuju u urin. On tada putuje do mjehura i mokraćne cijevi gdje se izlučuje iz tijela. Boja zdravog urina je prozirna do blijedo žuta, ne tamna. Zdrava mokraća nema jak miris i blago je kisela.

Sve promjene, pa tako i tamna boja urina mogu ukazivati na različite zdravstvene probleme, uključujući dehidraciju, jetrenu bolest, žuticu, hemolizu (raspadanje crvenih krvnih stanica), bubrežnu bolest, infekcije urinarnog trakta ili krvarenje u mokraći. Ponekad urin tamne boje nastaje nakon određene hrane ili lijekova, ali i u tom slučaju je dobro obratiti se liječniku.

Urin tamne boje sam po sebi nije za liječenje, no može ukazivati na druge poteškoće na koje treba reagirati. U nastavku donosimo najčešće uzroke tamne boje urina te kako ih prepoznati.

1. Dehidracija

Dehidracija je jedan od najčešćih uzroka tamne boje urina. Kada tijelo nije dovoljno hidrirano, urin postaje koncentriraniji i tamniji. U ovom slučaju urin neće biti smeđi već će biti tamnije žute boje. Ovo se događa jer tijelo zadržava više vode koja mu je potrebna, a manje vode se izlučuje u urinu. U ovom slučaju je koncentracija soli u urinu znatno viša od uobičajene.

Osim urina tamne boje kod dehidracije će se pojaviti dekoncentracija, umor, žeđ, suhe oči i usta, umor, slabost te zatvor. Zato je važno osigurati da pijete dovoljno vode i tekućina kako biste spriječili dehidraciju i održali zdravu boju urina. Optimalna količina je oko dvije litre vode dnevno, no to će ovisiti o tjelesnom stanju, kilaži i navikama.

Ako je tamna boja urina uzrokovana dehidracijom, najbolji način liječenja je povećati unos tekućine. Preporučuje se piti najmanje osam čaša vode dnevno, a kod teške dehidracije može biti potrebno primati tekućinu intravenozno.

2. Bolesti jetre

Jetra igra važnu ulogu u procesu proizvodnje žuči, koja se skladišti u žučnom mjehuru i izlučuje u tanko crijevo kako bi se probavila hrana. Ako postoji problem s jetrom, proizvodnja i izlučivanje žuči može biti poremećena, što može uzrokovati da se bilirubin (prirodna supstanca koja nastaje raspadom crvenih krvnih stanica) nakuplja u krvi i urinu, što dovodi do tamne boje urina. Stoga jetrene bolesti mogu biti uzrok urina tamne boje.

Neke od bolesti jetre koje uzrokuju tamnu boju urina su hepatitis i ciroza jetre. Kod hepatitisa je urin tamne boje među prvim simptomima. Kod ciroze jetre dolazi do stvaranja ožiljaka na jetri nakon dužih i češćih bolesti jetre.

Tamni urin kod ciroze jetre se pojavljuje u poodmaklim fazama.

Drugi simptomi koji se pojavljuju uz bolesti jetre osim urina tamne boje su:

– povišena tjelesna temperatura

– umor i slabost

– gubitak apetita

– bolovi u trbuhu, zglobovima i ostatku tijela

– poremećaji pamćenja i koncentracije

– zadržavanje vode u trbuhu i nogama

– žutica kože i očiju

U slučaju jetrenih bolesti, liječenje ovisi o vrsti i težini bolesti. Liječnik će utvrditi najbolji način liječenja, koji može uključivati lijekove, promjene u prehrani i u nekim slučajevima kirurški zahvat.

3. Različite infekcije

Infekcija mokraćnog sustava može biti jedan od uzroka tamne boje urina. Infekcija mokraćnog sustava može uključivati bubrege, mjehur ili upalu uretre. Bakterije su najčešći uzrok infekcija mokraćnog sustava. U sustav mogu ući kroz uretru pa se širiti sve do mjehura i bubrega. Ovakvim upalama su sklonije žene nego muškarci te su češće kod osoba oslabljenog imuniteta.

Kada se bakterije naseljavaju u mokraćnom sustavu, mogu uzrokovati upalu, što može dovesti do oštećenja krvnih žila i oslobađanja crvenih krvnih stanica u urin, što daje urinu tamnu boju. Ako dođe do infekcije mokraćnog sustava osim tamne boje urina pojavit će se i neugodan miris mokraće, potrebu za učestalim mokrenjem, bol ili neugoda prilikom mokrenja. Ovisno o težini upale pojaviti se mogu i bolovi u donjem dijelu trbuha ili leđima, mučnina i povraćanje.

U slučaju infekcija mokraćnog sustava, liječenje obično uključuje uzimanje antibiotika. Ako se simptomi ne poboljšaju nakon nekoliko dana ili ako se pojave drugi simptomi, kao što su visoka temperatura, bolovi u leđima ili mučnina, trebate se obratiti liječniku.

4. Lijekovi i prehrana

Osim bolesti, na urin tamne boje mogu utjecati određeni lijekovi te namirnice koje konzumiramo. Ovo se može dogoditi kada se lijekovi razgrađuju u tijelu i proizvode metabolite koji tada mijenjaju boju urina.

Neke od uobičajenih skupina lijekova koji mogu uzrokovati tamnu boju urina su antibiotici, laksativi, lijekovi za srce te lijekovi protiv bolova. Ako primijetite urin tamne boje, a koristite lijekove, ipak obavijestite o tome svog liječnika. Riječ je o nuspojavi korištenja lijeka, a u to biste ga svakako trebali uputiti kako bi promijenio ili prilagoditi terapiju.

Osim lijekova postoje i određene namirnice koje mogu promijeniti boju urina zbog prirodnih pigmenta i spojeva koji se nalaze u hrani. Ti spojevi su beta-karoten i drugi karotenoidi, betalain, antocijan i klorofil. Ove ćete pigmente pronaći u mrkvama, ciklama, šparogama, grašku, borovnicama i drugom tamnom voću i povrću. Hrana koja uzrokuje promjenu boje urina nije nešto oko čega biste se trebali zabrinuti jer pojava obično prolazi nakon što se hrana do kraja probavi.

