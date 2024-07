Brojni profesionalci iz svijeta televizije, produkcije okupili su se u Puli: “Baš je pravi gušt”

Podijeli :

Stručni žiri, brojni profesionalci iz svijeta televizije, produkcije kao i brojni eminentni poznati gosti iz kreativne industrije okupili su se u Puli, na polufinalnom ocjenjivanju za prestižnu Međunarodnu nagradu Emmy®.

Nakon Dubrovnika i Atene, United Media, vodeća medijska kompanija u Jugoistočnoj Europi, treći puta zaredom domaćin je polufinalnog kruga žiriranja ove prestižne nagrade.

Žiri sastavljen od profesionalaca iz svijeta televizije, filma i produkcije, ocjenjivao je projekte unutar kategorije Najbolji glumac (Best Performance by an Actor), jedne od ukupno 16 kategorija koje se dodjeljuju za ovu nagradu.

Naš Borna Šmer razgovarao je s redateljem Josipom Žuvanom koji je član žirija: “Bilo nam je sjajno, baš je pravi gušt”, kazao je.

Redatelj je objasnio čime se žiri vodi pri izboru najboljeg glumca: “Prvo gledanje je jako bitno, da se ne analizira s tehničkog aspekta nego kao gledatelj, onaj prvi instinkt je najiskreniji”, rekao je.

“Najveći glumci imaju neku energiju”

Žuvan je odgovorio na pitanje što je ono što odlikuje sjajnog glumca: “Karizma, to je nešto neuhvatljivo. Najveći glumci imaju neku energiju zbog kojeg tog glumca želiš gledati, natjera te da zaboraviš da je to igrani sadržaj”, istaknuo je.

Žuvan je istaknuo da se znalo dogoditi da scenarij bude osrednji, ali da mu dobar glumac može udahnuti novi život.

Redatelj je rekao da je žiri glasao u tajnosti: “Nismo ni smjeli pričati o tome”, naveo je.

