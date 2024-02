Najbolji recept za krafne: Usvojite ova četiri ključna savjeta i uspjet će vam svaki put

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Iako izrada krafni nekima djeluje komplicirano, uz nekoliko savjeta i dobar recept, to ne mora biti tako. Kod izrade krafni je najvažnije da se tijesto dva puta diže, da u prostoriji bude dovoljno toplo te da ulje za prženje bude optimalne temperature.

Veljača je mjesec u kojemu su krafne jedna od najpopularnijih poslastica upravo zbog fašnika koji nam se bliži. Njihova priprema možda na prvu djeluje komplicirano, ali ako pratite ispravan recept i određene savjete, krafne ćete napraviti kao pravi profesionalci.

Kako biste svoje ukućane i sebe počastili mekim i sočnim domaćim krafnama, u nastavku vam donosimo najbolji recept za krafne i dodatne savjete koji vam mogu olakšati izradu.

Najbolji recept za domaće krafne

Sastojci:

– 430 g glatkog brašna

– 240 ml mlijeka

– 60 g maslaca

– 3 velika žumanjka

– 2,5 žličice suhog kvasca

– 3 žlice vode (1 za aktivaciju kvasca)

– 3 žličice šećera (1 za aktivaciju kvasca)

– prstohvat soli

– 1 l ulja za pečenje

Priprema:

Za početak, aktivirajte kvasac tako što ćete ga pomiješati s jednom žlicom vode i jednom žličicom šećera. Ovu mješavinu poklopite i ostavite na toplom između pet i 10 minuta, odnosno dok se kvasac ne počne pjeniti.

Pohani sladoled: Najbolji recept za ukusan desert koji će djeca obožavati Fritule s jogurtom: Recept za odličan desert, tajna je u jednom sastojku

Nakon toga, sve preostale sastojke ubacite u jednu posudu, dodajte kvasac i miksajte mikserom na koji ste stavili nastavke za dizana tijesta. Sve miksajte otprilike dvije minute na najmanjoj brzini pa povećajte brzinu i miksajte još 15 do 20 minuta ili dok tijesto ne postane ljepljivo na dodir.

Izvadite tijesto iz miksera pa ga još samo kratko mijesite rukama dok ne postane glatko. Ovdje je važno pripaziti da ne mijesite tijesto previše jer će krafne onda biti zbijene. Tijesto stavite u prethodno namašćenu posudu, prekrijte krpom i stavite na toplo mjesto da se diže između jednog i dva sata, odnosno dok mu se volumen ne udvostruči. Potom tijesto prebacite na pobrašnjenu površinu na kojoj ćete izrezivati krafne i razvaljajte ga na jedan centimetar debljine. S čašom ili okruglim kalupom izrežite što je više krafni moguće dok ne potrošite tijesto.

Izrezane krafne posložite jednu do druge, pokrijte krpom i ostavite ih da se dižu još 45 minuta do sat vremena ili dok se ne udvostruče. Kada su se krafne udvostručile, možete ih pržiti. Ulje dobro zagrijte (to ćete znati ako u ulje stavite dršku od kuhače i oko nje se počnu stvarati mjehurići) u velikoj posudi pa stavite tri ili četiri krafne i pržite ih otprilike jednu ili dvije minute sa svake strane, odnosno dok ne postanu zlaćane.

Čim krafne poprime zlaćanu boju, izvadite ih iz ulja i stavite na papirnati ubrus kako bi se ohladile. Kada se krafne ohlade, možete ih puniti nadjevom po želji, posipati mljevenim šećerom ili uvaljati u kristalni šećer.

Dodatni savjeti za izradu odličnih krafni

S obzirom na to da je, tijekom izrade krafni, ponekad lako pogriješiti i dobiti rezultat s kojim na kraju niste zadovoljni, primijenite i ovih nekoliko savjeta:

1. Ako suhi kvasac koji ćete upotrijebiti niste tek kupili već stoji neko vrijeme, pripazite na njegov rok trajanja jer bi se moglo dogoditi da se stari kvasac više ne može aktivirati. To bi rezultiralo tijestom koje ne može narasti i krafne vam ne bi uspjele.

2. Pripazite na temperaturu prostorije. Tijesto će se brže dizati u toploj prostoriji.

3. Nemojte dodavati više brašna nego što je navedeno u receptu iako tijesto možda djeluje ljepljivo. Ako vam je tijesto ljepljivo, samo ga nastavite mijesiti kako bi razradili gluten.

4. Pazite i na temperaturu ulja: ako nije dovoljno zagrijano, krafne će upiti previše masnoće, a ako je previše zagrijano, krafne će brzo zagorjeti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ferrero kuglice: Recept za ukusan desert koji više ne morate kupovati u dućanu Rafaelo kuglice: Dva recepta za ukusan desert idealan za svako doba godine Tart od borovnice: Recepti za jednostavan, a ukusan ljetni desert