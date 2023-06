Nije samo El Nino: Stiže i La Nina, evo što to znači

Podijeli :

Illustronaut / Alamy / Alamy / Profimedia / ilustracija

Meteorolozi najavljuju povratak El Nina u idućim mjesecima, što će značiti vruće i suho vrijeme diljem Azije i Australije i obilnije oborine na jugu SAD-a i južnoameričkog kontinenta.

Severe Weather je objavio detaljnu analizu o tome kako nastaje El Nino, ali i što je to točno La Nina, još jedan fenomen koji se javlja i utječe na vrijeme. U toj analizi pojašnjavau kako oceanske anomalije utječu i na vrijeme i na atmosferu, a ističu da El Nino već jača i očekuje se njegov veći utjecaj u nadolazećim sezonama.

Kad se ocean sretne s atmosferom…

El Nino je faza ENSO-a, što znači “El Nino južna oscilacija”. Ova regija ekvatorijalnog Tihog oceana redovito prelazi između tople i hladne faze. Obično dolazi do promjene faze otprilike svake 1-3 godine.

Hladna ili topla faza se obično razvija od kasnog ljeta i rane jeseni te traje do proljeća, ali u nekim slučajevima može potrajati i do tri godine. Posljednja takva faza bila je hladna La Nina koja je trajala tri godine.

Što je točno La Nina? Hladna faza ENSO-a naziva se La Nina, a topla El Nino. Ove se faze razlikuju u tome kakve temperature oceana izazivaju, ali i kakve vremenske uzorke stvaraju.

Tijekom La Nine, aktivnost padalina i grmljavinske oluje obično se smanjuje iznad središnjeg ekvatorijalnog Pacifika i postaje ograničena na Indoneziju i zapadni Pacifik. Područje u kojem pada manja količina oborina dobro se podudara s područjem abnormalno niskih površinskih temperatura oceana. Ovaj sveukupni obrazac oborina obuhvaća gotovo polovicu svijeta i odgovoran je za mnoge globalne vremenske utjecaje koje uzrokuje La Nina.

Tijekom El Nino faze, pritisak iznad tropskog Pacifika pada i tada se javlja više oborina i oluja u ovoj regiji. Ali tijekom La Nine, pritisak iznad ekvatorijalnog Pacifika raste, stvarajući stabilne uvjete i manje oluja. S vremenom to počinje utjecati i na sezonsko vrijeme na obje hemisfere.

Kako dalje piše u analizi koju je objavio Severe Weather, El Nino će biti dominantna faza najmanje 10 sljedećih mjeseci. Dizanje zraka u istočnom Pacifiku uzrokuje više oluja i oborina te snižava tlak nad tom regijom. U isto vrijeme, zrak se spušta u zapadnom Pacifiku, što u toj regiji uzrokuje stabilno vrijeme i uvjete visokog tlaka.

Na ovaj način ENSO snažno utječe na tropske padaline i tlak, a posljedično i na vrijeme na globalnoj razini.

Vjetrovi i oceani

No, kako dolazi do tako brze smjene između hladne i tople faze? Najjednostavniji odgovor jest da se to događa zbog kompleksnog odnosa između tlaka, vjetrova i o oceanskih struja.

Detaljno pojašnjavajući upravo taj odnos, Severe Weather navodi i da El Nino utječe na temperature oceana, pri čemu se površina oceana tijekom El Nina sporije hladi, odnosno čak se počinje i zagrijavati.

Cijeli ovaj proces možete vidjeti u video animaciji OVDJE koja prikazuje anomalije temperature oceana od zime do proljeća 2023. Hladne anomalije La Nine brzo su se pokvarile tijekom zime, a u rano proljeće javljaju se tople anomalije.

Još jedan važan aspekt jesu i promjene u razii mora. “Najnoviji podaci o razini mora s američko-europskog satelita Sentinel-6 ukazuju na rane znakove razvoja El Nina preko ekvatorijalnog Tihog oceana. Podaci pokazuju Kelvinove valove visoke od 5 do 10 centimetara na površini oceana i široke stotine milja, koji se kreću od zapada prema istoku duž ekvatora”, objasnila je NASA.

Analizirajući toplinu oceana, Severe Weather navodi da je velik utjecaj imala hladna faza 2022. godine koja je bila povezana s La Ninom. No, snažan pomak prema toplim anomalijama u ožujku, dok se Kelvinov val širio istočno preko ekvatorijalnog Pacifika, doveo je do zagrijavanja oceana.

Upravo zbog toga je već do travnja američki centar koji prati vremenske promjene upozorio na razvoj El Nina i njegov utjecaj na nadolazeću zimsku sezonu 2023./2024.. Prema njihovom upozorenju, očekuje se razvoj El Nina u razdoblju između svibnja i srpnja, a mogao bi potrajati do zime.

U osnovi, to znači da će trenutni i očekivani atmosferski uvjeti biti povoljni za razvoj značajnog El Nino fenomena i njegovog utjecaja na nadolazeće vremenske sezone.

Globalne anomalije

Dok se razvija El Nino, on utječe i na globalno vrijeme i oceane pa oceani s postaju topliji nego što je to uobičajeno. Kako piše Severe Weather, oceani su već na putu rekordnih temperatura, a to je vidljivo već sada kada El Nino nije još ni u punom zamahu.

Ulazimo u neistražene vode s takvom globalnom konfiguracijom, pa bi ovaj El Nino mogao biti nešto što još nismo vidjeli.

Kakva je prognoza?

Čeka nas iznimno visok rast temperatura, a sudeći po podacima prikupljenim kroz povijest, sve to signalizira da nas očekuje izuzetno snažan El Nino fenomen.

Oluje i značajno hladnije vrijeme mogli bi zahvatiti jug SAD-a, a budući da se očekuje da El Nino ima snažan utjecaj na nadolazeće zimske sezone, također je moguće da će utjecati na obrasce padanja snijega. Na sjeveru Sjedinjenih Država obično ima manje snježnih padalina tijekom zima kada je na snazi El Nino, ali više padalina moglo bi zahvatiti središnje i južne dijelove SAD-a te istok.

A što čeka Europu? Najveći utjeca se očekuje nas središnjom Europom i na jugozapadu. Manje oborina moglo bi biti iznad jugoistočne Europe i Skandinavije.

El Nino utječe na vremenske promjene na globalnoj razini i ovaj fenomen se osjeti u svakom kutu svijeta.

