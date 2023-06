Drugi dan menstruacije uvijek vam je najgori? Liječnici objašnjavaju zašto

Podijeli :

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Jeste li ikada bili ‘žrtva’ drugog dana svoje menstruacije? Većina žena je, a neke su čak tijekom godina morale uzimati slobodne dane na poslu te uzimati lijekove protiv bolova kako bi se mogle nositi s grčevima, koji su uvijek najgori drugi dan menstruacije. To je također dan kada se većina osjeća najumornije i najneraspoloženije. Ali, moglo bi vas iznenaditi da postoji znanstveni razlog zašto je drugi dan, većini žena, najgori dan ciklusa, prenosi Metro i Večernji list.

Glavni razlog leži u hormonima – točnije, prostaglandinima, koji se pojavljuju kada razina progesterona pada. ‘Kako se sluznica vaše maternice razgrađuje, prostaglandini (kemikalije slične hormonima) se oslobađaju u tijelu’, kaže dr. Fatema Mustansir Dawoodbhoy, akademska liječnica specijalizirana za opstetriciju i ginekologiju.

Smatra se da je višak prostaglandina glavni razlog za one dosadne grčeve koje osjećate dok potiču maternicu na kontrakciju, ‘pomažući odbacivanju starog tkiva endometrija koje se oslobađa iz vašeg tijela kao mjesečna krv’, objašnjava dr. Fatema, ‘Prostaglandini također sužavaju krvne žile u maternici, smanjujući količinu kisika koju tkivo maternice prima, a to dovodi do grčeva i boli’. Broj vaših prostaglandina dostiže vrhunac drugog dana menstruacije, zbog čega je tada i bol najveća.

Dr. Emilie Côté, liječnica opstetricije i ginekologije i istraživačica, kaže da druge hormonske promjene tijekom prvih nekoliko dana menstrualnog ciklusa također mogu utjecati na našu percepciju boli. Kao i progesteron, razina estrogena također pada na početku vašeg ciklusa. ‘To znači da se druga bolna stanja poput migrene ili fibromialgije mogu pogoršati kada dobijete mjesečnicu, jer hormon estrogen padne na najnižu razinu’, kaže ona.

Činjenica da je vaš protok obično jači drugog dana vašeg ciklusa također pridonosi bolnijim grčevima, objašnjava dr. Ashfaq Khan, konzultant opstetričar i ginekolog. On kaže za: ‘Drugi dan menstruacije obično je povezan s obilnijim menstruacijama za mnoge žene. Povećani volumen krvi može dovesti do intenzivnijih grčeva i nelagode jer maternica radi jače kako bi izbacila menstrualnu krv’. Dakle, eto ga: drugi dan mjesečnice je, znanstveno govoreći, najgori. Odmorite se i uzmite termofor, sutra ćete se osjećati bolje.