Španjolska prva u Europi uvela menstrualni dopust

Španjolski zakon o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, koji uključuje pravo žena na menstrualni dopust, stupio je na snagu u četvrtak.

Prijedlog zakona odobren je u parlamentu u veljači. Ministrica za jednakost Irene Montero rekla je tada da je to “povijesni dan za promicanje prava žena”.

Od tada su usvojeni neki amandmani kojima je olakšan pristup pobačaju i promjeni spola.

Menstrualni dopust nije uobičajena praksa.

Na Tajvanu žene mogu ostati kod kuće samo tri dana na godinu i tada dobivaju samo 50 posto plaće. U Južnoj Koreji poslodavci moraju dati ženama slobodan jedan dan na mjesec ako one to zatraže, ali zakon ne regulira tko to plaća.

Da bi ostvarile pravo na menstrualni dopust, žene u Španjolskoj trebaju odobrenje liječnika. Trajanje dopusta u načelu nije ograničeno.

Po zakonu, ovisi o tome koliko žena ima bolne menstruacije i koliko dana bolovi traju. Troškove dopusta pokriva država.

