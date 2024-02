Filmovi zbog kojih su ljudi bježali iz kina

Podijeli :

Priča se da su braća Lumière izazvala veliku pomutnju kada je njihov kratki film The Arrival of a Train at La Ciotat premijerno prikazan u Parizu 1896. Publika, kojoj su pokretne snimke u to vrijeme bile nepoznanica, doživjela je šok kada se činilo da nadolazeći vlak juri ravno prema njima. Donosimo popis osam filmova koji su, nalik braći Lumière, uspjeli izbaciti gledatelje sa sjedišta.

1. The Exorcist (1973)

Kada je izašla filmska adaptacija knjige Williama Petera Blattya o mladoj djevojci opsjednutoj demonom, na televizijskim reportažama moglo se vidjeti pregršt snimaka gledatelja koji bježe iz prepunih kino dvorana.

U vrijeme kada je film premijerno prikazan u Londonu, ispred kina su bila parkirana kola hitne pomoći, prenosi Mental Floss.

2. The Blair Witch Project

Pionir ultra realističnog found footage žanra, The Blair Witch Projekt je film o mladim ljudima kojima prijeti nevidljiva nadnaravna sila. Ovaj format, obilježen kvazi dokumentarnim stilom, pojačao je dojam i natjerao brojne gledatelje da usred filma ustanu i riješe se mučnine u prolazima, predvorjima i kupaonicama.

3. Freaks (1932)

Ovaj zloglasni prikaz cirkuške predstave bio je potresno iskustvo za gledatelje filma ranih 30-ih godina.

Velika glumačka postava stvarnih cirkuških izvođača bila je za mnoge uznemirujuća, a MGM je čak inzistirao na ponovnoj montaži filma nakon što je jedna žena tvrdila da joj je tijekom projekcije bilo toliko loše da je pobacila.

4. Irréversible (2002)

Često kritiziran zbog realističnih prikaza brutalnog napada, ovaj osvetnički film potaknuo je gledatelje da krenu prema izlazima, ali ne nužno zbog sadržaja filma. Redatelj Gaspar Noé je priznao da je u filmu koristio frekvenciju basa od 27 herca, poznatu kao infrazvuk. Poznato je da ovaj zvuk izaziva paniku i tjeskobu.

