Rimac o imenovanju Turudića: Plenković si ne može dopustiti da nakon svega izgubi bitku u Saboru

Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu i politički analitičar Ivan Rimac komentirao je s Igorom Bobićem u N1 Studiju uživo situaciju u kojoj se našao postupak imenovanja novog glavnog državnog odvjetnika. Predsjednik Vlade Andrej Plenković ne odustaje od suca Ivana Turudića, usprkos protivljenju na koje je njegov kandidat naišao kod oporbe pa čak i njegovim vlastitim redovima.

“To je pitanje za milijun dolara. Činjenica je da ova afera neće stati i da ulazi u medijski prostor kojeg okupira i ne ostavlja prostora za kampanju”, kaže Rimac na pitanje o tome zašto Plenković ne odustaje od Turudića.

“Bili izbori za mjesec dana ili najesen, ova će afera reducirati prostor za kampanju. To nije dobro jer kampanja služi tome da se građani ipak malo uključe u politiku i razmisle”, kaže profesor Rimac.

Vjerojatno, govori, postoje i drugi razlozi za inzistiranje na Turudiću. “Očito i premijer misli da je važnije postaviti Turudića za glavnog državnog odvjetnika nego imati prostor za kampanju”, kaže.

Rimac smatra da inzistiranje nije pitanje osobne taštine premijera ni prepucavanja s predsjednikom. “Vjerojatno se radi o nekim drugim interesima. Plenković nije odgovoran samo za sebe, nego i za stranku i sigurno bi u stranci postojao puno jači otpor ako bi to bio samo Plenkovićev ego. Očito da se radi o nečem drugom”, govori.

“Što se tiče političkih reperkusija i kampanje, siguran sam da Plenković ima backup za disidente unutar vlastite većine i zato sumnjam da je to pitanje taštine. Jer narušiti vlastitu saborsku većinu može netko tko je našao drugog partnera ili je odlučio sutra raspustiti Sabor, čim izglasa ovaj zakon, imenovanje u ovom slučaju. Ali, s obzirom na Lex AP mislim da se ovdje radi o nečem drugom, a to je prikrivanje informacija koje postoje u pravosudnim tijelima RH”, kaže Rimac dodajući da sve navodi prema tom smjeru. Da je to samo politički problem, kaže, očuvanje saborske većine bilo bi važnije od bilo čega drugog. “Cijeli taj natječaj je napravljen da nam zamaže oči. Kao da ne postoje drugi pravnici u državi, iskusni suci i istražitelji koji bi mogli obavljati taj posao.”

“Plenković si ne može dopustiti da nakon svega ovoga izgubi bitku u Saboru. Siguran sam da on ima siguran backup, da su te ruke pobrojane odavno”, zaključuje Rimac.

