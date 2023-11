Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Od pjesme "Hurt" Nine Inch Nailsa u obradi Johnnyja Casha preko istoimena singla Christine Aguilere iz 2006. do hita REM-a "Everybody Hurts", bol, obično emocionalna, vječna je tema pjesama.

No glazba istodobno može djelovati terapeutski, kao stvaran auditivni analgetik, prema istraživanju provedenom na montrealskom sveučilištu McGill.

Zaključci objavljeni u časopisu “Frontiers in Pain Reasearch” upućuju na to da omiljena glazba stvara emocionalan odgovor koji može ublažiti bol.

Slušanje omiljenih pjesama “može znatno smanjiti intenzitet boli i neugode” dok “nepoznate pjesme nemaju takav učinak”, otkrio je glavni autor istraživanja Darius Valevicius koji je isprobao djelovanje niza melodija na 63 osobe.

“Možemo približno procijeniti da je omiljena glazba smanjila bol za jedan bod na ljestvici od deset, što je barem jednako snažno kao lijek protiv bolova bez recepta”, kazao je.

Znanstvenici su to testirali tako što su sudionicima na ruku stavili termalni ugođaj koji im je zagrijavao taj dio tijela do razine boli.

Ispitanici su pritom slušali pjesme koje su sami izabrali, one koji su im izabrali istraživači, a trećoj skupini nije puštana nikakva glazba.

“Omiljena glazba koju su sudionici istraživanja izabrali sami imala je puno veći učinak na smanjenje akutne toplinske boli nego opuštajuća, ali nepoznata im glazba”, rekao je Valevicius.

I prethodna istraživanja pokazala su da glazba može pomoći u ublažavanju fizičke boli, depresije i visokoga krvnog tlaka.

Godine 2012. Centar za istraživanje boli Sveučilišta u Utahu objavio je hipotezu po kojoj “glazba može skrenuti kognitivni fokus s boli”, a neka ranija istraživanja pokazala su da terapija glazbom ili muzikoterapija može smanjiti potrebu za količinom lijekova i do 50 posto.

