Grad u kojem žive najsretniji ljudi: Europa vlada rang-listom. Pogledajte kako stoje hrvatski gradovi

Londonski Institut za kvalitetu života svake godine donosi rang-ljestvicu gradova na kojoj su oni poredani na temelju - sreće svojih građana.

Teško je nedvosmisleno odrediti grad u kojem se najbolje živi. Položaj, infrastruktura, gradska politika, promet, dostupnost sadržaja… što god da “mjerimo” kao pokazatelj kvalitete života u nekome gradu ne govori na istovremeno da su i stanovnici toga grada – sretni.

Baš zato londonski Institut za kvalitetu života svake godine donosi popis gradova na kojem su oni poredani na temelju – sreće svojih građana. Institut je identificirao pet kategorija koje imaju najizravniji utjecaj na sreću, a to su stanovnici, upravljanje, okoliš, gospodarstvo i mobilnost, prenosi Pun kufer.

Unutar tih cjelina dalje se dijele 24 potkategorije u koje ulazi dostupnost zelenih površina, obrazovni sustav, prijevoz te pristup kulturnim sadržajima. Za izradu ljestvice ne uzimaju se samo goli podaci, nego se i intervjuiraju stanovnici, a u konkurenciju je ušlo oko 1650 gradova diljem svijeta.

Najsretniji gradovi 2024.

Nedavno objavljena rang-lista najsretnijih gradova na svijetu sadrži 250 imena gradova, a oni su podijeljeni u tri skupine, prema “medalji” koju su osvojili na temelju broja bodova: zlato (1. do 37 mjesta.) srebro (38. do 100.) i bronca (101. do 250.).

Titulu najsretnijega grada na svijetu ove je godine ponio Aarhus, drugi po veličini grad u Danskoj, smješten na istočnoj obali poluotoka Jutland, zapadno od Kopenhagena, poznat po živoj gastronomskoj sceni i kulturnom životu, a visoke su mu ocjene donijeli i upravljanje i briga za okoliš.

Aarhus slijede Zürich i Berlin, a u prvih dvadeset najsretnijih gradova 19 je europskih. Prevladava Skandinavija, pojavljuju se (opet) Danska, Island, Nizozemska, Švicarska i Njemačka, a jedini neeuropski grad u prvih dvadeset je Minneapolis u SAD-u.

Nama najbliži gradovi u zlatnoj kategoriji su Beč i Innsbruck, Ljubljana je srebrna na 84. mjestu, a Hrvatska se na ljestvici pojavljuje tek u brončanoj kategoriji: Split je na 133. mjestu, Koprivnica na 156., Zagreb na 181., Zadar na 212. i Pula na 243. mjestu. Ni južni i istočni susjedi nisu se baš proslavili: Beograd je na 238., a Sarajevo na 240. mjestu ljestvice najsretnijih gradova.

