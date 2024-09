Hillary Clinton progovorila o tome kako izgleda njezin brak obilježen skandalom

Podijeli :

Getty Images via AFP

Bivša državna tajnica SAD-a Hillary Clinton za CNN je otvoreno progovorila o svom braku s bivšim američkim predsjednikom Billom Clintonom i izazovima kroz koje su kao par prošli.

“Nitko zapravo ne zna što se događa u nekom braku osim dvoje ljudi koji su u njemu. Svaki brak ima svoje uspone i padove, srećom, ne javne. Morati donijeti odluke koje su ispravne za vas i ne bih nikada nikome rekla da ostane u braku ili da se razvede”, rekla je Clinton za CNN.

Monica Lewinsky se vratila na scenu, onu modnu. Evo što radi

Dodala je i da su on i njezin muž zahvalni što mogu reći da su u ovoj fazi života jer imaju unuke i zajedničko vrijeme, prenosi N1 Srbija.

“Jutro počinje tako što se igramo slovkanja u krevetu. Bill je dobar igrač, on pobijedi skoro odmah. Provodimo dobro vrijeme i dijelimo ovaj život u kojemu smo zajedno skoro 50 godina. To je dobro za nas i to je moja poruka”, poručila je.

Podsjetimo, brak Hillary i Billa Clintona obilježio je skandal koji je otkriven usred njegovog predsjedničkog mandata. Clinton je, naime, imao aferu s vježbenicom zaposlenom u Bijeloj kući, Monicom Lewinsky.

Usprkos tome što je njegova indiskrecija dospjela u javnost i što su objavljeni i najsitniji detalji iz Ovalnog ureda, par je ostao zajedno.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.