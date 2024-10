Evo kako možete poboljšati imunitet i uspješno se pripremiti za sezonu prehlada i viroza

Podijeli :

Pexels

Sezona sezonskih bolesti već ozbiljno kuca na vrata, pa je krajnje vrijeme da poradite na imunitetu. Iako ponuda sintetičkih suplemenata nikad nije bila bogatija, stručnjaci savjetuju da se imunitet može na najbolji način ojačati kroz određene prirodne namirnice.

Evo koje biste namirnice trebali što više konzumirati tijekom mjeseci pred nama kako biste prehranom ojačali imunološki sustav i uspješno odnijeli pobjedu u bitki protiv bolesti poput prehlade, gripe, covida…

Špinat

Zeleni listovi špinata prepuni su antioksidanata i hranjivih tvari poput vitamina E i C, kao i betakarotena, koji podižu sposobnost imunološkog sustava u borbi protiv infekcija. Prirodni osnaživač imuniteta je i kalij, kojim je ovo povrće krcato, a u borbi protiv bolesti i klica pripomoći će i hranjivim vitaminima i mineralima poput folata, željeza, luteina, omega-3 masnim kiselinama i drugim fitonutrijentima, piše tportal.

Zbog visoke razine klorofila potpora je zdravom vidu, a zdravlju kostiju pomaže vitaminom K. Podiže i razinu energije, jer željezo kojim je bogat igra veliku ulogu u funkciji crvenih krvnih zrnaca, zaduženih za prijenos kisika, te podržava proizvodnju energije i sintezu DNK.

Đumbir

Ljuti aromatični korijen krasi nekoliko protuupalnih svojstava koja vam podižu šanse u borbi protiv virusa. Gingerol, spoj koji nalazimo u đumbiru, obračunava se s upalama u tijelu podizanjem razine kalcija u stanicama. To pomaže u ublažavanju uobičajenih simptoma i bolova kod prehlade, upale pluća i smirivanju mučnine koja često prati gripu.

Svježi đumbir pomaže u sprječavanju vezanja respiratornih virusa za stanice gornjeg dišnog sustava i infekcije, a njegov korijen može spriječiti proizvodnju sluzi i riješiti vas neugodnih začepljenja dišnih puteva. Pored toga, smanjuje rizik od raka, podržava zdravlje kardiovaskularnog sustava i poboljšava probavu.

Batat

Škrobno gomoljasto povrće bogato je vitaminima i antioksidantima koji osnažuju imunološki sustav. Vitamin A, borac protiv virusa, jedan je od najvažnijih nutrijenata za potporu imunitetu, a jedno je istraživanje pokazalo da pomaže u održavanju T-stanica, vrste bijelih krvnih stanica koje su ključne u borbi protiv bolesti.Batat je bogat betakarotenom, kojega naše tijelo pretvara u vitamin A, koristan i za zdravlje oči. Sadrži i dosta vitamina C, koji umanjuje šanse da dobijete prehladu i povećava šanse za borbu protiv virusa ako se ipak razbolite. Pored nabrojanog, konzumiranje batata pomaže u jačanju funkcije mozga i poboljšanju zdravlja crijeva.

Borovnice

Ovo ukusno bobičasto voće najbolji je izbor za jačanje imuniteta. Borovnice su bogate flavonoidima, moćnim antioksidantima koji pomažu ublažiti oštećenja stanica i u savezu s crijevnim mikrobima sprječavaju gripu da ošteti tkivo. Bogate su i vitaminima C i A, vlaknima i magnezijem, koji su korisni u sprječavanju prehlade, a osim toga pomažu u prevenciji srčanih bolesti, snižavaju krvni tlak te pospješuju rad mozga i pamćenje.

Paprika

Poznato je da je vitamin C odličan saveznik u jačanju obrane našeg tijela od bolesti, a i studije pokazuju da svakodnevnom konzumacijom tog vitamina možemo povećati razinu antioksidanata u krvi i time zaštititi stanice od štetnih molekula. No mnogi će zbog vitamina C posegnuti za citrusnim voćem, iako je paprika daleko bolji izvor.

Osim vitaminom C, paprike su bogate vitaminom B6, koji pomaže u stvaranju crvenih krvnih stanica, vitaminom K1, koji poboljšava zdravlje kostiju, i vitaminom E, neophodnim za zdravlje živaca i mišića. Bogat su izvor i betakarotena, koji osnažuje imunološki sustav te podržava zdravlje oči i kože.

Kurkuma

Bez obzira koristite li je kao začin ili kao dodatak prehrani, kurkuma vam pruža brojne zdravstvene blagodati. Snažan je antioksidant, čiji spoj kurkumin probija put do staničnih membrana i podiže im sposobnost obrane od infekcija. Istraživanja pokazuju da može aktivirati T-stanice, B-stanice, makrofage, neutrofile i dendritične stanice, kao i pojačati tjelesne reakcije antitijela.Osim što jača imunološki sustav, kurkuma pomaže u ublažavanju učinaka artritisa, alergija, astme, ateroskleroze, srčanih bolesti, Alzheimerove bolesti, dijabetesa i raka. Potiče i rast korisnih sojeva bakterija u crijevima i time poboljšava probavu, a smanjuje broj bakterija koje uzrokuju bolesti. Kurkumin pomaže smanjiti oštećenja mišića uzrokovana vježbanjem.

Češnjak

Kad zgnječimo ili žvačemo svježi češnjak, enzim aliinaza pretvara spoj aliin u alicin. Pri susretu s virusima, poput onih koji uzrokuju prehladu ili gripu, alicin pomaže u jačanju borbenog odgovora bijelih krvnih stanica. Osim što pomaže u sprječavanju oboljenja, češnjak je djelotvoran u skraćivanju trajanja prehlade. Krasi ga i protuupalno djelovanje pa može pomoći i u snižavanju kolesterola i krvnog tlaka. Dodati ga možete u mnoge recepte, ali ako niste obožavatelj njegovog okusa, ekstrakt češnjaka možete naći i kao dodatak prehrani.

Brokula

Šalica brokule sadrži jednako vitamina C kao i šalica naranče, ali zbog svog okusa ovo zeleno povrće mnogima nije prvi izbor. Međutim brokula je i odličan izvor vitaminima A i E i općenito jedno od najzdravijih povrća. Betakaroten, kalij, magnezij, cink, željezo i niz vitamina B, kojima je brokula nakrcana, održavaju imunološki sustav u najboljoj mogućoj formi. Sulforan, spoj pronađen u brokuli, omogućuje skupu antioksidativnih gena i enzima u imunološkim stanicama borbu protiv slobodnih radikala, koji mogu oštetiti stanice i uzrokovati bolesti. Brokula pomaže i u proizvodnji drugih antioksidanata u tijelu.

Šipak

Šipak ili nar prava je riznica vitamina, a zbog snažnih antioksidativnih i protuupalnih svojstava preporučuje se u hladnijim danima. Riječ je o iznimno bogatom izvoru hranjivih tvari, vitamina B i C, antioksidanata i vlakana. Ranija su istraživanja su otkrila da šipkov sok ima veće protuupalno djelovanje na organizam od crnog vina ili zelenog čaja. Također, dijetalna vlakna jedan su od najmoćnijih nutrijenata koji se nalaze u ovom sočnom voću. Svaka šalica sadrži ih sedam grama, što znatno zadovoljava dnevne potrebe za vlaknima prosječne odrasle osobe.

Kiselo zelje

Kiselo zelje je izvrstan izvor vitamina C i K, kalija i kalcija, a osim što je prava blagodat za imunitet i probavu, često ga nazivaju antistresnim povrćem. Prepun je i dobrih bakterija pa se preporučuje osobama koje imaju problema s probavom – bakterije mliječne kiseline iz kiselog kupusa održavaju crijevnu floru zdravom, a time i imunitet cijelog organizma.

Kivi

Jedenjem jednog kivija dnevno 15 je ispitanika s niskom razinom vitamina C u krvi postiglo zadovoljavajuću razinu za šest tjedana. Osim vitamina C, sadrži vitamin E i odličan je izvor minerala i biljnih spojeva koji djeluju protuupalno i antioksidativno.Studije pokazuju i da prehrana bogata karotenoidima može pomoći u zaštiti od srčanih bolesti i raka, a ovo ukusno voće bogato je njime, poput luteina, zeaksantina i betakarotena. Sadrži i netopiva i topiva vlakna, korisna za zdravlje probave i regulaciju razine šećera u krvi.

