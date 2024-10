Vrijeme je za zimske gume, u Njemačkoj uvedeni novi propisi

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

U Hrvatskoj se zimska oprema na dijelu cesta mora koristiti od 15. studenog do 15. travnja. To podrazumijeva i ljetne gume određenih profila pa i univerzalke proizvedene prije 2018. godine iako je prijelazno razdoblje za vozače isteklo.

Zimski uvjeti po zakonu nastupaju kada padne snijeg ili je poledica, a za vožnju bez zimske opreme je predviđena kazna od 130 eura te u najgorim slučajevima, isključenje iz prometa.

Ipak, u Njemačkoj su na snazi drugačija, nova pravila.

Sead Šerić koji živi između dva Šamca na hrvatsko-bosanskoj granici spreman je za odlazak u Njemačku. Na automobil je stavio zimske gume jer zna propise. Nije ljubitelj jeftinijih univerzalki iako svakih pola godine plati oko 800 eura komplet ljetnih i zimskih guma, piše Dnevnik.hr.

“Zimske gume, ništa M+S s pahuljom i brijegom. Zato i govorim jer sam upoznat s propisima. Početkom listopada mijenjam za zimske u Njemačkoj jer tamo boravim, odmah obavezno početkom listopada i krajem travnja ili nakon Uskrsa mijenjam na ljetne”.

Ivan Čurinec se iz Njemačke za vikend vratio kući sa zimskim gumama: “Imam zimske gume sa snješkom gore. Znam za promjenu propisa. Kupio sam gume ovdje u Hrvatskoj”.

Vulkanizer Marinko Lučić kaže da njegovi klijenti uzimaju zimske gume zimi i ljetne ljeti iako su i do 20 posto skuplje. I on ih preporučuje, osobito za vozila visoke klase: “Dosta se ljudi koriste skupljim jer su shvatili da to čuva glavu jer jedini doticaj s cestom je guma i ona čuva glavu. Glavu nećete izgubiti zbog getribe, ali zbog gume, kada imate lošu gumu, može se dogoditi zlo.”

