Epidemiologinja upozorila: Stiže gripa, obratite pažnju na ove važne stvari

Uoči sezone gripe nabavljeno je 450.000 doza cjepiva. Počinje cijepljenje. U studiju Novog dana sve detalje objasnila je epidemiologinja HZJZ-a Goranka Petrović.

Adrese za cijepljenje su obiteljski liječnik, pedijatri i Županijski zavodi za javno zdravstvo, kaže epidemiologinja Goranka Petrović.

“Pretprošli ponedljeljak je stiglo cjepivo. Tijekom dva tjedna je distribuirano do izabranih obiteljskih liječnika, pedijatara i epidemioloških ambulanti. Najbolje je da se svi lokalno informiraju je li možda organiziran cijepni punkt. Cijepiti se može na različitim loakcijama, treba provjeriti treba li se naručivati kod obiteljskih liječnika i u županijskim zavodima”, govori.

Kakvu gripu ove godine očekujemo? “To je pitanje od milijun dolara. Gripa ima veliki potencijal pobolijevanja, hospitalizacija, komplikacija i, nažalost, i smrtnih ishoda.

Rizične skupine uvijek su iste: Stariji od 65 godina, kronički bolesnici bez obzira na dob, uključujući i djecu, onkološki bolesnici i svi drugi koji su imunokompromitirani. Neurološki poremećaji i šećerna bolest, primjerice, pojačavaju rizik. Trudnicama preporučujem cijepljenje jer imaju također veći rizik i to neovisno u kojem se trimestru nalaze. Prošle sezone je cijepljeno više trudnica nego prethodne dvije sezone zajedno”. govori Petrović.

Svi ostali koji se žele cijepiti trebaju privatni recept uz koji kupe cjepivo protiv gripe u ljekarni i dođu svom liječniku.

Prošle godine je oko 1400 oboljelih od gripe trebalo bolničko liječenje. “Prošle godine smo imali oko 20.000 prijavljenih oboljelih od gripe. Oko 1.400 ljudi je zahtjevalo bolničko liječenje, od njih je 100 trebalo liječenjeu jedinicama intenzivne skrbi, to su jače komplikacije. Bila su 44 smrtna slučejeva. 70 posto njih nije bilo cijepljeno.”

Lani se cijepilo premalo starijih osoba, samo 25 posto

Prošle sezone se potrošilo oko 82 posto nabavljenog cjepiva, kaže Petrović. “Kod najstarijih osoba nismo zadovljni s cjepnim obuhvatom. Imamo oko 25 posto, maksimalno, osoba starije dobi. Prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije, trebalo bi biti cijepljeno 3/4 stanovništva preko 65 godina”, govori epidemiologinja.

Val covida

Obolijevanja od gripe i covida jačaju krajem prosinca. “Imali smo ljetni val covida, sada pada taj broj. Kod covida stvarni broj zaraženih je znatno veći. Slijedi opet zimski val kojeg očekujemo oko Božića. Rizičnim skupinama preporučujemo da se cijepe, mogu i istodobno, protiv gripe i covida. Virusu gripe pašu niže temperature. Virus se stalno mijenja, čak i od početka do kraja sezone se mijenja. Najčešće je vrhunac epidemijskog vala od sredine siječnja do sredine veljače. Imamo božićne blagdane, druženja, to pogoduje širenju uvijek u drugoj polovici prosinca”, objašnjava.

Otkriva i da cjepivo počinje djelovati nakon dva do tri tjedna. “Toliko je potrebno da se stvore protutijela”, kaže Petrović.

