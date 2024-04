Iznenadit ćete se koliko stvari u vašem domu vas tjera na kihanje

Podijeli :

Osobe koje pate od alergija očekuju da će se mučiti tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci, ali stručnjakinja je otkrila da u vašem domu vrebaju uobičajeni predmeti koji također mogu dovesti do napadaja kihanja.

Liječnica dr. Sara Kayat tvrdi da će osvježivači zraka, rascvjetale sobne biljke, pa čak i plišane igračke za djecu najvjerojatnije izazvati napadaj kihanja.

Svijeće su čest uzrok respiratornih alergija, jer jak parfem može biti iritantan i izazvati kihanje, piše Mirror.

Grinje rastu na toplim, prašnjavim mjestima kao što su mekane igračke, jastuci i madraci, dok se dlake kućnih ljubimaca često nakupljaju na tepisima, tepisima i posteljini, pa čak i najneočekivaniji predmeti mogu biti problematični.

Objasnila je da su plišane igračke poznate po tome što sadrže grinje. Iako će osobe koje pate od peludne groznice također patiti od simptoma, s peludi drveća često uzrokom od kraja ožujka do sredine svibnja, trave od sredine svibnja do srpnja, a peludi korova od kraja lipnja do rujna, ovisno o tome gdje živite.

Uvid dolazi nakon što je istraživanje provedeno na 2000 odraslih osoba koje je naručio Sterimar pokazalo da su dom (42 posto), vrt (28 posto) i krevet (23 posto) najčešća mjesta za pojavu napadaja kihanja. Zanimljivo, 84 posto zapravo misli da njihovi napadaji kihanja dolaze niotkuda, dok je 19 posto imalo epizodu kihanja u uredu ili na radnom mjestu.

Osim toga, 35 posto osoba koje pate od alergija kaže da im je disanje teško zbog simptoma. Zapravo, oni koji pate od ovih alergija čak su prisiljeni izbjegavati odjele mirisa (18 posto) i trgovine za kućne ljubimce (15 posto) kako bi spriječili ispade u javnosti.

“Postoje stvari koje možete učiniti kako biste spriječili alergijski rinitis u domu, kao što je brisanje prašine vlažnom krpom, redovito pranje kućnih ljubimaca i njihove posteljine, korištenje hipoalergenske posteljine i održavanje doma suhim i dobro prozračen. Ako već imate simptome i tražite alternativu lijekovima, upotreba prirodnog spreja za nos može biti učinkovita i dobra opcija i za one koji pate od peludne groznice. Još jedna korisna metoda je nošenje sunčanih naočala s omotom kako biste spriječili ulazak peludi u nos i oči”, kaže dr. Kayat.

Deset najčešćih uzroka kihanja:

1. Svježe cvijeće

2. Parfemi

3. Osvježivači zraka

4. Sredstva za čišćenje

5. Začini

6. Kućni ljubimci

7. Kućne biljke

8. Mirisne svijeće

9. Stare knjige

10. Mirisni štapići

