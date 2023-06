Je li sigurno jesti proklijali češnjak? Evo što kažu stručnjaci

Podijeli :

Karolina Kołodziejczak/Unsplash

Svima nam se to dogodilo barem jednom – počnete kuhati ručak ili večeru, uzmete češnjak i tada primijetite da je on izbacio male zelene izdanke. Trebate li ga onda baciti ili je siguran za jelo? Trebate li izvaditi klice i kuhati s ostatkom? Evo što uzgajivač češnjaka, registrirani dijetetičar, kuhar i stručnjak za bacanje hrane kaže o tome je li u redu jesti proklijali češnjak, prenosi Simply Recipes.

Svi ovi stručnjaci slažu se da je savršeno sigurno jesti proklijali češnjak. “Ako vidite male, nježne zelene izdanke na češnjaku ili čak unutar lukovice češnjaka, to samo znači da se češnjak sam razmnožava”, objašnjava Richard LaMarita, kuhar i instruktor biljnog kulinarstva na Institutu za kulinarsko obrazovanje, “To je potpuno prirodno i sigurno”.

Možete jesti proklijali češnjak, ali je li to dobra ideja? ‘Češnjaku je potrebno neko vrijeme da proizvede te izdanke pa bi to moglo značiti da je češnjak malo ostario’, kaže LaMarita. “Proklijali češnjak nije opasan za jesti, ali možda neće imati najbolji okus”, dodaje Bonnie Taub-Dix, registrirani dijetetičar nutricionist i autor knjige Read It Before You Eat It.

Ako je češnjak tek počeo klijati i još uvijek je relativno čvrst i bez mrlja, vjerojatno će biti dobrog okusa, iako stariji češnjak može razviti gorak, neugodno opor okus. “Budući da je klijanje pokazatelj da češnjak više nije najbolje kvalitete, trebali biste ga pokušati upotrijebiti što je prije moguće prije nego što se dodatno pokvari”, kaže Janice Revell, suosnivačica StillTasty.com, web stranice koja čitateljima pomaže u izbjegavanju bacanja hrane.

Prema Gregu Studeru, uzgajivaču češnjaka sa sjedištem u Wisconsinu, dok češanj češnjaka koji je počeo klijati možda neće imati dobar okus, sama klica ima blag okus, tako da nema potrebe za uklanjanjem. Zapravo, zelene izdanke mladog češnjaka mnogi smatraju delikatesom. Naravno, ako ne želite jesti klice, možete ih ukloniti tako da češnjak prerežete na pola i vrhom noža uklonite zeleni dio.

“Češnjak je loš i treba ga baciti kada postane pljesniv, mekan, spužvast i promijeni boju”, kaže LaMarita, ‘Svježi bi češnjak trebao biti pun i čvrst te čvrsto omotan svojom ljuskom”. Studer dodaje: “Ako vaš češnjak omekša, vrijeme je da otvorite lukovicu i bacite mekane češnje, a pratite ostale češnjake i pokušajte ih potrošiti što je prije moguće”.

Kako čuvati češnjak da ne proklija:

1. Držite češnjak na hladnom i suhom

“Češnjak je najbolje čuvati na hladnom, tamnom i prozračnom mjestu”, kaže Studer i dodaje da ga treba čuvati podalje od sunčeve svjetlosti, kao i od vlage i topline. Studer također kaže da izbjegavate čuvanje češnjaka u zatvorenoj ladici ili ormariću, pored vrućih uređaja poput štednjaka ili u hladnjaku. “Keramičke staklenke za češnjak pomažu održati češnjak hladnim i svježim ako imate male količine”, kaže, “Dobra žičana košara obješena na hladnom mjestu izvrsna je za veću količinu češnjaka”. Ovisno o sorti češnjaka, dobro uskladištene lukovice mogu trajati između dva i devet mjeseci.

2. Ne možete iskoristiti svoj češnjak prije nego što nikne? Pokušajte ga zamrznuti

Revell i Studer preporučuju zamrzavanje češnjaka ako ga ne možete upotrijebiti prije nego što nikne ili ako imate veliku količinu koja je tek počela nicati. “Jedna je mogućnost oguliti i nasjeckati češnjak prije nego što ga stavite u zamrzivač u vrećici za zamrzavanje ili hermetički zatvorenoj posudi”, kaže Revell, “Tada možete jednostavno uzeti komadiće smrznutog češnjaka kada vam zatreba, što je vrlo zgodno. Također možete staviti cijelu glavicu češnjaka u zamrzivač u vrećici za zamrzavanje ili hermetički zatvorenoj posudi. Češnjak će u zamrzivaču izdržati oko godine dana”.

