Solarni paneli: Slijedi li nam još jedna ekološka katastrofa?

Diljem svijeta se promoviraju kao ključno oružje u borbi protiv emisija ugljičnog dioksida, no solarni paneli traju tek 25 godina.

Stručnjaci kažu da će se s vremenom morati zamijeniti i zbrinuti milijarde solarnih panela, piše BBC.

“Svijet je instalirao više od jednog terawatta solarnih kapaciteta. Obični solarni paneli imaju kapacitet od oko 400W. Ako brojite i panele na krovovima i solarne farme, broj bi se mogao popeti do 2.5 milijarde solarnih panela,” kaže dr. Rong Deng, stručnjak za recikliranje solarnih panela na sveučilištu New South Wales u Australiji.

Podaci britanske vlade kažu da su u Britaniji instalirani deseci milijuna solarnih panela, no nema dovoljno infrastrukture za njihovo recikliranje. Stručnjaci za energetiku traže hitnu akciju vlade kako bi se spriječila nova globalna ekološka katastrofa.

Nova ekološka katastrofa?

“Do 2050. ćemo imati planinu otpada ako odmah ne pokrenemo lanac recikliranja,” kaže Ute Collier, zamjenica direktora Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije. “Proizvodimo sve više i više solarnih panela – što je odlično – no što ćemo s otpadom?”

Postoji nada da će se značajni koraci poduzeti krajem lipnja, kada će se u Francuskoj službeno otvoriti prva tvornica u svijetu za recikliranje solarnih panela.

ROSI, kompanija za recikliranje solara koja je vlasnik postrojenja u Grenobleu, kaže da se nadaju kako će s vremenom moći reciklirati čak 99 posto komponenata solarnih panela.

Konvencionalne metode recikliranja solarnih panela uspiju spasiti većinu aluminija i stakla, no iz ROSI-ja kažu da je staklo pogotovo relativno slabe kvalitete. Može se koristiti za proizvodnju pločica, ali ne tamo gdje je potrebno kvalitetno staklo, kao u proizvodnji novih solarnih panela.

Period procvata

Nova ROSI-jeva tvornica s radom će započeti u periodu procvata instalacija solarnih panela.

Godine 2021., globalni kapacitet generiranja solarne energije porastao je za 22 posto. U mnogim slučajevima solarne jedinice postaju relativno neisplative prije nego stignu do kraja očekivanog životnog vijeka. Novi i efikasniji dizajni redovito se osmišljavaju, što znači da bi moglo biti jeftinije zamijeniti panele stare tek 10 ili 15 godina s novim verzijama.

Ako se održi trenutni trend rasta, kaže Collier, obujam otpada od solarnih panela mogao bi biti ogroman.

“Do 2030., vjerujemo da ćemo imati 4 milijuna tona otpadnih solarnih panela – s čim se možemo nositi – no do 2050. mogli bismo govoriti o preko 200 milijuna tona na globalnoj razini,” upozorava ona.

Za usporedbu, svijet trenutno proizvodi ukupno 400 milijuna tona plastike svake godine.

Izazovi u recikliranju

Zašto postoji toliko malo postrojenja za recikliranje solarnih panela? Zato jer dosad nije bilo toliko otpada za recikliranje.

Prva generacija solarnih panela za domaćinstva tek sada dolazi do kraja životnog vijeka. Kako se ove jedinice približavaju kraju, stručnjaci kažu da je potrebno hitno poduzeti neke korake.

“Sada je vrijeme kad moramo o ovome razmišljati,” kaže Collier.

Francuska je predvodnica Europske unije u procesuiranju takve vrste otpada, kaže Nicolas Defrenne. Njegova organizacija Soren u partnerstvu s ROSI-jem i drugim tvrtkama koordinira razgradnju solarnih panela u Francuskoj.

“Za najveći nam je bilo potrebno tri mjeseca,” kaže Defrenne. Njegov tim u Sorenu eksperimentira s različitim načinima recikliranja prikupljenog materijala. “Pokušavamo sve i pratimo što funkcionira.”

U ROSI-jevoj tvornici u Grenobleu, solarne panele se pažljivo razdvaja kako bi se izvukli vrijedni metali iz njihove unutrašnjosti – bakar, silicij i srebro.

Svaki solarni panel sadrži samo malene fragmenti ovih metala, a oni su toliko umreženi s drugim komponentama da dosad razdvajanje nije bilo ekonomski isplativo. Međutim, budući da su toliko vrijedni, efikasno izvlačenje ovih metala moglo bi predstavljati veliku promjenu, kaže Defrenne.

“Preko 60 posto vrijednosti nalazi se u 3 posto težine solarnog panela,” kaže on.

Tim u Sorenu nada se da će u budućnosti oko tri četvrtine materijala za proizvodnju novih solarnih panela biti prikupljeno iz starih jedinica, što bi ubrzalo proizvodnju novih panela.

Trenutno nema dovoljno srebra za izgradnju milijuna solarnih panela koji će biti potrebni za tranziciju s fosilnih goriva, kaže Defrenne.

ROSI je zasad jedina tvrtka koja je uspjela svoj rad dovesti do industrijskih razina. Tehnologija je vrlo skupa. U Europi, proizvođači ili uvoznici solarnih panela odgovorni su za njihovo zbrinjavanje kada za to dođe vrijeme. Mnogi radije uništavaju otpad, što je mnogo jeftinije.

Defrenne priznaje da je značajna razina recikliranja solarnih panela još uvijek u začecima. Soren i partneri reciklirali su tek nešto ispod 4.000 tona francuskih solarnih panela prošle godine.

“Ukupna težina novih solarnih panela prodanih u Francuskoj prošle godine iznosila je 232.000 tona – kada se one istroše za 20 godina, toliko ćemo morati moći prikupiti svake godine,” kaže on. “Kad se to dogodi, moj osobni cilj je osigurati da će upravo Francuska biti tehnološka predvodnica svijeta.”

