Jeste li već pripremili travnjak za zimu i “prozračili” ga?

Jesenska njega travnjaka kombinacija je čišćenja i poticanja njegova novog rasta.

Sada je i najbolje vrijeme za oporavak trave po kojoj ste cijeloga ljeta gazili. To vrijedi i ako uočite puno korova i mahovine ili vam se nakuplja voda jer to upućuje na to da je tlo – zbijeno.

Trava ne podnosi debele slojeve suhog lišća pa ga uklonite grabljanjem ili travnjak samo pokosite ako nema previše lišća. Možete posijati još trave tamo gdje je travnjak “ćelav”.

Zatim slijedi prozračivanje kako biste ga – “razrahlili”, a nakon toga opet možete pognojiti travnjak.

Uzmite vile ili valjak s montiranim šiljcima. Tlo bi trebalo biti temperature od 7 do 10 stupnjeva i nešto vlažnije. Ako, primjerice, radite vilama, ravnomjerno radite ubode u zemlju, s razmakom od oko 15 cm. Valjak sa šiljcima je najpogodniji, ali mora biti težak kako bi šiljci prodrli u zemlju.

Nakon što ste ‘prozračili’ travnjak, napravite smjesu pijeska, gnojiva i travne smjese te je raspodijelite po površini. Nutrijenti, zrak i voda tako će lakše doprijeti do korijena. Ako ste već gnojili i nemate područja bez trave, možete koristiti samo pijesak, prenosi 24sata.

