Kako pronaći i očistiti filter u hladnjaku? Ne čekajte predugo!

Hladnjaci mogu duže vrijeme održati našu hranu svježijom, no ne mogu u potpunosti zaustaviti proces truljenja. Drugim riječima, ostavite li svježe meso, namirnice ili mliječne proizvode dovoljno dugo u hladnjaku, oni će se na kraju pokvariti i početi neugodno mirisati. I, kako se pokazalo, tradicionalna metoda za zadržavanje neugodnih mirisa iz hladnjaka - ostavljanje zdjele ili otvorene posude sa sodom bikarbonom unutra - zapravo ne pomaže mnogo.

Srećom, većina novijih hladnjaka dolazi opremljena s ugrađenim filtrom za zrak koji pomaže smanjiti jake i neugodne mirise. I poput skrivenih, ali vrijednih filtera unutar vaše perilice rublja i posuđa, zračne filtere vašeg hladnjaka također je potrebno redovito čistiti ili mijenjati.

Čemu služi filter zraka u hladnjaku?

Kao i svaki drugi filter za zrak koji imate u svom domu, onaj u vašem hladnjaku također uklanja zagađivače iz zraka – u ovom slučaju nakupljene minerale, kao i čestice hrane, prašine i plijesni. Međutim, najuočljivija funkcija zračnog filtera hladnjaka je pročišćavanje zraka unutar uređaja. Ako ste ikada otvorili vrata hladnjaka da uzmete piće, ali vas je zapuhnuo ustajali zrak, vjerojatno razumijetu potrebu za filterom za zrak.

Kako mogu znati ima li moj hladnjak filter za zrak?

Većina hladnjaka proizvedenih u posljednjem desetljeću ima zračne filtere, iako su se u nekim modelima počeli pojavljivati ​​godinama ranije. Najlakši način da saznate ima li vaš hladnjak filter za zrak je da provjerite ili potražite korisnički priručnik. Ako vaš ima filter za zrak, priručnik će vam također pokazati gdje ga pronaći, vrstu filtera koji koristi te kako i kada ga očistiti ili zamijeniti.

Gdje se nalazi filter zraka hladnjaka?

Mjesto zračnog filtera hladnjaka varira, ovisno o proizvođaču i modelu, ali najčešće se nalaze u blizini stražnje stijenke na vrhu odjeljka hladnjaka. Ostala mjesta uključuju unutrašnjost rešetke otvora za zrak, ispod spremnika u ploči vrata ili druga mjesta duž stijenki hladnjaka.

Možete li očistiti i ponovno upotrijebiti filter za zrak hladnjaka?

Dok neki hladnjaci koriste jednokratne filtere za zrak, drugi imaju filtere koji se mogu očistiti i ponovno koristiti. Najlakši način da saznate koju vrstu imate je da provjerite ili potražite u priručniku za upotrebu vašeg hladnjaka. Ako to nije opcija, izvucite trenutni filter za zrak i potražite serijske brojeve ili druge oznake koje možete pronaći ili nazovite službu za korisnike proizvođača i predstavnik bi vam trebao pomoći da odredite kakvu vrstu filtera trebate, i je li za višekratnu upotrebu.

Kako očistiti ili zamijeniti filter zraka hladnjaka

Nakon što ste otkrili gdje se nalazi filter za zrak u vašem hladnjaku i je li filter za višekratnu upotrebu ili za jednokratnu upotrebu, možete početi. Imajte na umu da se postupak može malo razlikovati ovisno o proizvođaču i modelu vašeg hladnjaka, ali evo nekoliko općih uputa:

Evo kako očistiti filter hladnjaka za višekratnu upotrebu:

1. Pronađite odjeljak u kojem se nalazi filter za zrak, a zatim povucite, okrenite ili podignite filter, potpuno ga uklanjajući

2. Nježno lupnite filterom po kanti za smeće kako biste ga izbacili i uklonili što je moguće više krhotina

3. Upotrijebite nastavak za usisavanje i/ili četku s mekim čekinjama kako biste pažljivo uklonili sve preostale ostatke

4. Napunite sudoper, kantu ili lavor toplom vodom i nekoliko kapi blage tekućine za pranje posuđa. Stavite filter u tekućinu tako da bude potpuno potopljen. Ostavite da se namače 10 do 15 minuta.

5. Izvadite filter iz vode i isperite ga toplom vodom iz sudopera. Ako ima preostalih ostataka, upotrijebite četku s mekim čekinjama da ih nježno uklonite, a zatim isperite filter čistom, toplom vodom.

Ostavite filter da se potpuno osuši na zraku.

Dok se filter suši, čistom, vlažnom krpom obrišite područje unutar hladnjaka oko zračnog filtera, kao i unutrašnjost odjeljka kućišta.

Kada su filter i odjeljak potpuno suhi, vratite filter na mjesto i vratite odjeljak kućišta.

Evo kako zamijeniti jednokratni filter:

1. Pronađite odjeljak u kojem se nalazi filter za zrak, a zatim povucite, okrenite ili podignite filter, potpuno ga uklanjajući. Bacite iskorišteni filter.

2. Čistom, vlažnom krpom obrišite područje unutar hladnjaka oko zračnog filtera, kao i unutrašnjost odjeljka kućišta.

3. Pogledajte novi filter za zrak i pronađite stranu s oznakom “sprijeda”. Ako još uvijek imate pakiranje od novog filtera, možete provjeriti upute za ugradnju ako nije jasno koja je strana prednja.

Stavite novi filter u odjeljak kućišta tako da strana s oznakom “prednja” bude okrenuta prema van.

Zamijenite odjeljak kućišta, piše Life Hacker.

Koliko često treba mijenjati filter zraka u hladnjaku?

Bez obzira na to možete li očistiti i ponovno upotrijebiti filter zraka hladnjaka ili ga trebate zamijeniti, opće pravilo je da se brinete o njemu svakih šest mjeseci. Neki hladnjaci imaju lampicu koja se pali kada je potrebno očistiti ili zamijeniti filter zraka pa pripazite na to. Na kraju, poslušajte svoj nos: ako ste primijetili da vam hladnjak smrdi gore nego inače – a nema očitog krivca – to također može biti znak da očistite ili promijenite filter za zrak.

