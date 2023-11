Postoji idealna temperatura za hladnjak: Ako stavite više od toga hrana će se brže kvariti!

Podijeli :

Unsplash/Maxim Shklyaev

Kada se temperature hrane počnu penjati iznad određene točke, bakterije se počinju eksponencijalno razmnožavati.

Na odgovarajućoj temperaturi hladnjaka uređaj može održavati hranu hladnom i sigurnom za jelo danima ili tjednima usporavajući rast bakterija. Također, zamrzivači mogu održavati hranu svježom i spriječiti rast bakterija mjesecima, a ponekad čak i neograničeno, piše Real Simple.

Kada se temperature hrane počnu penjati iznad određene točke, bakterije se počinju eksponencijalno razmnožavati. Nije svaka od tih bakterija loša – ali nije ni svaka klica dobra. Kako za kvalitetu hrane, tako i za smanjenje rizika od trovanja hranom, bilo bi mudro držati hladnjak na preporučenoj temperaturi i pridržavati se smjernica za dobro održavanje hladnjaka.

Prema istraživačima sa Sveučilišta RMIT u Australiji većina ljudi pogrešno tumači rok upotrebe hladnjaka. Iako istraživači preporučuju da se rashlađeni predmeti drže između 2°C i 7°C, 17 posto ljudi drži svoje hladnjake toplijim ili hladnijim od toga. “Kada je hrana previše topla, bakterije se prebrzo razmnožavaju. Kada je hrana previše hladna, može se smrznuti u zamrzivaču. Oba uvjeta dovode do kvarenja hrane”, navodi dr. Bhavna Mida.

Istraživači su rekli da domaćinstva koja se ne pridržavaju odgovarajućeg temperaturnog raspona u hladnjaku i zamrzivaču, često moraju baciti hranu jer se pokvari. Kako bi se borili protiv količine bačene hrane u domaćinstvima, istraživači su proučavali temperature hladnjaka i zamrzivača u 56 domova.

Istraživači su primijetili da su neke police bile visoke i do 10 stupnjeva, dok su druge pale čak i do -1 stupanj. Međutim, domaćinstva s djecom su često imala promjenjive temperature jer se hladnjak otvarao i do 20 puta dnevno. Istraživanje je pokazalo da domaćinstva nisu svjesna da bi im hladnjaci mogli brže kvariti hranu, posebno ako je temperatura u hladnjaku viša od standardne. Čak je i hrana u zamrzivaču postala žrtva pogrešnih temperatura, a 43 posto zamrzivača je testirano kao toplije ili hladnije od predloženog raspona od -15 stupnjeva do -20 stupnjeva.

Zabuna u temperaturama se također može pripisati raznim izvorima koji dijele nedosljedne brojke u vezi s najsigurnijim postupcima. “Mnoga domaćinstva koja smo intervjuirali, dala su oprečne informacije o tome koliko dugo se hrana može čuvati u hladnjaku. Mnogo ostataka i nekuhanog mesa je bačeno samo zato što nije sigurno za konzumiranje”, naveli su. Gotovo polovica zamrzivača domaćinstava koja su sudjelovala, bili su topliji ili hladniji od predloženog temperaturnog raspona, prenosi Večernji list.

