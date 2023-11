10 praktičnih načina na koje se možete riješiti neugodnih mirisa iz hladnjaka

Podijeli :

Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Otvaranje vrata hladnjaka samo da bi vas napali neugodni mirisi može u najboljem slučaju biti dezorijentirajuće, a u najgorem slučaju zastrašujuće.

Iako najčešći krivci – prezrela hrana i prljava unutrašnjost – nisu previše zabrinjavajući, morate paziti na vlažno okruženje. Mikrobi poput bakterija i plijesni razmnožit će vam se ispred nosa i nastaniti se na duge staze ako ne počistite prolivenu hranu i piće.

Evo zašto biste trebali držati rolu toalet papira u hladnjaku Ovih devet namirnica trebale bi stajati u frižideru, ali rijetko tko ih tamo stavlja Ovih šest stvari možete očistiti pomoću kave

Vlaga koju stvara uređaj i vanjska vlaga također mogu potaknuti razvoj bakterija. Dobra vijest je da ako bacite pokvarenu hranu, i detaljno očistite hladnjak, trebali biste se riješiti mikroba i sumnjivog mirisa.

Međutim, to možda neće uvijek funkcionirati ako je miris prisutan već neko vrijeme i prodro je u plastičnu unutrašnjost rashladne kutije.

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih i isplativih načina da se riješite neugodnih mirisa u hladnjaku.

Ali prije nego što prijeđemo na njih, upamtite da ako vaš uređaj ispušta miris poput kemikalija ili amonijaka, to je vjerojatno znak neispravnog kompresora ili curenja freona. Budući da potonje može biti nevjerojatno toksično i imati dugoročne implikacije na zdravlje, najbolje je kontaktirati stručnjaka i pustiti ih da se pozabave time.

1) Ugljen

Iako se drveni ugljen tradicionalno koristio za filtriranje vode i uklanjanje nečistoća iz zraka, ovaj ostatak ugljika može apsorbirati smrdljivi miris u vašem hladnjaku. Jednostavno dodajte dvije šalice ove crne tvari u posudu i stavite je u stražnji dio hladnjaka. Kako bi ugljen učinio svoju magiju, pobrinite se da bude blizu ventilacijskog otvora.

Iako možete koristiti pelete koje ste spremili za pečenje na roštilju, aktivni ugljen je najbolji zbog svog sastava.

2) Stare novine

Kako biste se starim novinama riješili smrdljivih mirisa iz hladnjaka, detaljno očistite uređaj i vratite police. Nakon što završite, uzmite nekoliko novina i zgnječite pojedinačne stranice u loptu. Kuglice ne smiju biti prevelike jer ćete ih teško staviti unutra. Slično tome, ako su kugle premale, morat ćete ih napraviti mnogo da popune razne police i odjeljke. Ostavite hladnjak da radi i zgužvane novine nekoliko dana (obično između dva i šest dana), ovisno o razini smrada s kojim imate posla.

3) Kruh

Jednostavno uzmite jednu do dvije kriške kruha, stavite ih u posudu i stavite posudu (bez poklopca) na policu da lakše upije mirise. Alternativno, dodajte jednu žlicu octa na vrh kriški kruha kako biste dezodorirali svoj smrdljivi hladnjak i dajte mu 12 do 24 sata da se riješi mirisa. Možda ćete morati zamijeniti kriške nekoliko puta ako miris nije potpuno nestao.

4) Toaletni papir

Možda zvuči neobično, ali ova praksa se nije bez razloga proširila društvenim mrežama. Sve što trebate učiniti je staviti rolu toaletnog papira prema stražnjoj strani vašeg hladnjaka. Obavezno koristite novi smotuljak bez mirisa kako biste bili sigurni da miris iz toaletnog papira neće prijeći na hranu.

5) Zobena kaša

Ako želite upotrijebiti ovu hranu kako biste uklonili neželjene mirise iz hladnjaka, sipajte nekuhanu zobenu kašu u zdjelu (još bolje ako imate aluminijsku) i stavite je blizu mjesta gdje je miris najjači. Iako biste mogli primijetiti značajno poboljšanje nakon samo jedne noći, žitaricama bi također moglo trebati nekoliko dana da neutraliziraju jače mirise.

6) Kava

Ravnomjerno rasporedite talog od kave po limu za pečenje i ostavite da se potpuno osuši. Nakon što se osuši, zagrabite malu količinu (ili značajnu količinu ako ste suočeni s jakim smradom) i stavite je u nepokrivenu posudu prije nego što je stavite u hladnjak.

Ako ste zabrinuti zbog slučajnog prosipanja, talog kave također možete staviti u staklenku s rupama na poklopcu. Dušik u talogu kave pomoći će u apsorpciji mirisa i vratiti vaš hladnjak u stanje ugodnog mirisa.

7) Ekstrakt vanilije

Zgrabite ovaj sastojak sa svoje police za začine i uzmite jednu do dvije kuglice od vate, ovisno o veličini vašeg hladnjaka i jačini mirisa. Nakapajte nekoliko kapi ekstrakta na kuglice, stavite ih u plitku posudu i stavite na policu.

Ekstrakt vanilije je netoksičan sastojak koji će prikriti neželjene mirise i zamijeniti ih svojim slatkim mirisom. Ne zaboravite zamijeniti pamučne kuglice kada vas ne dočeka miris vanilije nakon otvaranja vrata hladnjaka.

8) Limun

Da biste se pomoću limuna riješili neugodnih mirisa koji ga muče, uzmite nož, žlicu, kuhinjsku sol, sodu bikarbonu i plitku posudu. Nakon što ste prikupili potrebne namirnice, izrežite kriške limuna debljine 2 do 3 centimetra. Na izrezane kriške dodajte žlicu do dvije kuhinjske soli i dvije do tri žlice sode bikarbone. Sada stavite takve kriške u otvorenu posudu i stavite posudu u hladnjak.

Iako ćete primijetiti razliku u mirisu nakon samo nekoliko sati, trebat će četiri do šest dana da miris potpuno nestane. To je zato što će limunska kiselina u limunu uravnotežiti alkalne mirise i zamijeniti užasan miris svojim oporim mirisom.

9) Ocat

Napunite posudu ili čašu običnim bijelim octom i stavite ju blizu izvora mirisa. Ako ste zabrinuti zbog slučajnog prolijevanja i radije biste bili sigurni nego žalili, navlažite papirnati ručnik octom i stavite ga u malu zdjelu prije nego što ga stavite u hladnjak. To je učinkovita tehnika koja je sigurna za vaše kvarljive namirnice.

Iako je miris ove kiseline prilično jak kada se koristi izravno iz boce, kiselkasti miris će brzo ispariti i ostaviti u hladnjaku svježinu.

10) Krumpiri

Ogulite i narežite krumpir na male kockice ili tanke ploške. Nakon što ste gotovi, stavite kriške u nepoklopljenu posudu i stavite je u hladnjak. Krumpir će za kratko vrijeme upiti i neutralizirati mirise unutar rashladne kutije. Kako biste poboljšali učinkovitost metode i povećali upijanje krumpira, razmislite o umetanju nekoliko klinčića.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Bauk: Jeste li spremni povući izjavu o Pupovcu? Anušić: I dan danas to mislim Voće iz uvoza se povlači iz prodaje: Rizik je ozbiljan