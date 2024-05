Mulloy: Filmovi su mi mračni, ali imaju poruku ljudskosti

Podijeli :

Dobitnik ovogodišnje Animafestove Nagrade za životno djelo, animator Phil Mulloy, poznat kao majstor satire i groteske, rekao je da, iako su mu filmovi mračni, njima želi dati humanističku poruku jer smatra da bi ljudi trebali bolji jedni prema drugima.

Proslavljeni britanski animator bio je u srijedu gost konferencije za novinare Animafesta u Galeriji Kranjčar, gdje će mu u okviru festivala biti postavljena ekskluzivna izložba 30 crteža.

Izričaj mu je prepoznatljiv po grubom i sirovom izrazu, ekstremnom minimalizmu, crnom humoru, parodiji te beskompromisnom komentiranju ‘animalizirane’ ljudske prirode i društva. Često na humoran, ali i šokantan način portretira mračnu stranu života, društvene, političke i religijske momente.

“Kad sam čuo da sam dobitnik Animafestove nagrade nisam odmah povjerovao. Već dugo ne pohodim festivale i mislio sam da su me zaboravili. To je fantastično. Oduvijek sam osjećao veliko poštovanje prema Animafestu, njegovom ukusu i izboru filmova”, istaknuo je animator Phil Mulloy.

Mulloy je objasnio kako nadahnuće dobiva iz Katoličke crkve jer je još u djetinjstvu tijekom školovanja, napomenuo je, naučio puno toga o mučeništvu, krvi, boli, a i rano je saznao za strahote Auschwitza i Dachaua.

“Moj rad je refleksija horora i onoga što se događalo, kako su ljudi bili tretirani, pa kad kažete da je on sentimentalan na engleskom jeziku to ima pomalo mekani prizvuk”, ustvrdio je.

“Iako ističem mračne strane života to je zato da pokažem koliko mi se sve to gadi. Ja sam humanist i vjerujem da se ljudi mogu i moraju bolje odnositi jedni prema drugima”, naglasio je Mulloy, koji je studirao slikarstvo, film i TV, no započeo je kao redatelj igranih filmova.

Po njegovim riječima, u animaciju je krenuo kasnih 80-ih jer mu je taj medij nudio mogućnost potpune slobode i autonomije u gradnji vlastitih svjetova.

“Kada sam studirao slikarstvo radio sam i kratke animirane filmove što me dovelo do škole animacije. Prvo mi se činilo da je dosadno raditi animirane filmove sam i zatvoren u sobi, pa sam najprije radio klasične igrane filmove, a novac za njih zarađivao crtajući”, rekao je.

Ugled je stekao animirajući za MTV, a afirmirao serijalom filmova “Kauboji” (1991.), poigravajući se ikonografijom i poetikom vesterna.

Jednako uspješan bio je u serijalu animiranih filmova “Deset zapovijedi” (1994.-96.), temeljenom na Bibliji, kao i apsurdističkoj i mračnoj trilogiji “Netolerancija” (2000.-2004.), naslonjenoj na znanstvenu fantastiku.

Dobitnik je mnogih međunarodnih nagrada, uključujući Grand Prix Animafest Zagreb (za Endgame 2016. ). Nagrada Animafesta Zagreb za životno djelo će mu biti uručena na svečanom otvaranju Animafesta.

Mulloyju je s 20 filmova posvećen i središnji retrospektivni program Majstori animacije, a veliki majstor imat će na Animafestu i masterclass.

