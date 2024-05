Povjesničar o Bartuličinom muzeju žrtava komunizma: Valjda želi oprati savjest

Podijeli :

Povjesničar Hrvoje Klasić komentirao je kod Tihomira Ladišića u Novom danu N1 televizije prijedloge Domovinskog pokreta o tome da se osnuje muzej žrtava komunizma.

“Gdje je ta opasnost od komunizma”, pita se Klasić i dodaje kako Stjepo Bartulica, koji inzistira na ovom zahtjevu, valjda želi oprati savjest time jer bi njegov odgovor na pitanje ‘gdje si bio ’91.’ morao biti da je bio – u Americi.

“Mi imamo muzeje s odličnim postavkama u kojima možemo vidjeti i zločine komunizma. … Već 30 godina traje to. Ne bi bio skandal da mi imamo muzej zločina komunizma, ali bi bio skandal da nemamo muzej zločina genicida i holokausta koje su ustaše provodile tijekom Drugog svjetskog rata”, kaže.

Klasić kaže kako se povijest ne piše u Saboru ni Vladi nego je pišu povjesničari i stručnjaci te podsjeća da je odbio biti u “povjerenstvu za suočavanje s prošlošću” kada su ga zvali da sudjeluje u radu tog tijela. “Ajmo raspravljati. Bojim se, HDZ očito podilazi jer se boji da je izgubio desni dio biračkog tijela, što i je, DP je desni dio HDZ-a. Strah me tog podilaženja DP-u i po pitanju prošlosti i po nekim drugim pitanjima”, kaže.

Na pitanje postoje li slični primjeri u drugim zemljama, Klasić kaže kako Bartulica ne zna kako se živjelo u Jugoslaviji te je njegova percepcija samo Goli otok, suđenje Stepincu…

“Jugoslavija nije bila isto što i Bugarska, Rumunjska i Poljska. Svesti tu priču samo na priče o zločinima, nije ispravno. Nije to samo to. Danas postoje muzeji, u Budimpešti postoji Muzej terora posvećen Drugom svjetskom ratu… Kako će u tom našem muzeju zločina komunizma biti predstavljen Franjo Tuđman? On je partizan, komunist i oficir JNA koji napreduje u karijeri. Recite mi, tko to napreduje u karijeri tih godina? Jel to žrtva komunizma? “, govori.

Što se tiče ideje povratka Hrvata iz Južne Amerike, Klasić kaže je početkom 90-ih bilo pokušaja da vrate Hrvati koji su završili razočarenjem onih koji su pokušali ulagati u jednu od najkorumpiranijih država.

“Ne znam zašto bi oni danas pomislili da svoju ušteđevinu i svoj život… Zar netko doista misli da će oni napustiti svoj život da bi otišli u državu o kojoj, ako čitaju objektivna izvješća novinara, nije baš tako da se jedva čekaju investicije i nema nepotizma, korupcije… Neka dođu svi koji žele raditi, plaćati poreze. Ove najave da će biti oslobođeni plaćanja poreza… Ne vidim kako bi to bilo ustavno, ja ću morati plaćati porez, a netko čiji je pradjed otišao iz Hrvatske, neće”, kaže Klasić.

Situacija u HDZ-u

Na pitanje o situaciji u HDZ-u, Klasić kaže kako se Ivan Anušić nameće kao kandidat za novog šefa HDZ-a. “Ideološki mi se čini dosta različit od Plenkovića. Plenković u ovom trenutku mora štititi sebe. Nije isključeno ni da DP u nekom trenutku prijeđe tu granicu njegovog strpljenja pa da opet imamo neke rezervne pozicije. Sve je moguće”, kaže.

Klasić kaže kako postoji i mogućnost da DP “presloži” HDZ i izazove krizu vlade. Podsjeća kako su primili jednog ekstremnog desničara misleći da će ga držati pod kontrolom pa je na kraju on njih držao pod kontrolom, ali nije htio navesti imena ljudi na koje misli. “Taj Plenkovićev narcisoidni pristup politici, bojim se kako će on to istrpiti na kraju. Samo je pitanje, on je mudar političar, dobro kalkulira, neće izgubiti strpljenje samo tako. Jedna je opcija da će paralelno tražiti žetončiće, a od njih nije izuzeta nijedna stranka. Druga opcija je da kaže da ne želi uvjetovanje ni ekstremnu desnicu i da idemo na nove izbora, a onda je pitanje kako će izgledati ti novi izbori”, zaključuje.

