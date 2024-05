Bartulica: Anušić kaže da smo razgovarali o Novostima, Plenković da nismo. Dečki se moraju dogovoriti

Podijeli :

Stephen Nikola Bartulica, zastupnik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije u Hrvatskom saboru.

Bartulica je na početku rekao kako pozdravlja izjave Andreja Plenkovića o tome da rodna ideologija HDZ-u nije sporna te da očekuje da se, u skladu s tim, u saborsku proceduru uputi njegov prijedlog o državnim maticama. Također, zadovoljan je što je prihvaćena ideja o osnivanju muzeja za žrtve totalitarnih režima. “Kamo sreće da se to dogodilo ranije, ali ustrajat ću da se to napravi kako treba”, kaže Bartulica.

Za stvaranje koalicije ostalo je još puno posla, naglašava Bartulica.

Na konferenciji je govorio i navodima da je on, kako kaže, američki špijun. “Što ja svako jutro čekam upute iz Bijele kuće? To je jedan nonsens, ali zanimljivo da oni koji to tako hrabro govore ne postavljaju pitanje je li Frka Petešić francuski špijun ili je Markić koji vodi našu obavještajnu službu francuski špijun. Ja sam meta odjednom. Postavlja se pitanje zašto”, govori.

Bartulica je, očekivano, na konferenciji za medije govorio i o Novostima, točnije o financiranju ove novine. “Primijetio sam da se tu podiže moralna panika. Nema svetih krava u liberalnoj demokraciji. Nitko nije iznad kritike pa ni Novosti, pogotovo ako dobivaju izdašne novce iz proračuna. To vrijeme je završeno. Ovo što se pokuašva implicirati da bih ja ili netko iz DP-a bio odgovoran za neki incident je apsurdno. Vidio sam kolumnu u kojoj piše da bi bilo korisno da se vratim odakle sam došao. To je poziv na linč. Možda ću tražiti zaštitu američkog veleposlanstva u Zagrebu ako ovdje Hrvati iz Amerike nisu dobro došli. Ja neću odustati od ovih promjena, hrvatska javnost to traži od nas i mi ćemo to isporučiti. Svi su dobrodošli u tržišnoj utakmici, ako su gospoda iz Novosti tako dobri novinari, možda će sutra biti najprodavanije novine na tržištu. Ove stvari zabrinjavaju, neće proći i ove metode iz prošlog vremena, da se nekog zastrašuje, Hrvatska je to prošla i puno je zdravija zemlja da bi pali na to”, kaže.

Odgovarajući na pitanja novinara Bartulica kaže kako stav Domovinskog pokreta oko ideoloških pitanja nije ništa novo te da su i ranije otvoreno govorili o tim temama. “Građani očekuju da isporučimo ono što smo govorili, a ja se ovdje neću ispričavati za svoj svjetonazor”, rekao je.

Bartulica se vratio i na temu koalicijskog sporazuma i ponovio kako mu je sadržaj bitniji od forme.

“Mislim da je nemoguće da već u petak imamo vladu. Sutra tek kreće rok od 30 dana, imat ćemo konstituirajuću sjednicu”, govori.

Ako u sporazum ne uđu stvari koje je Bartulica tražio, hoće li podržati takvu vladu? “Ne mogu odgovarati na hipotetska pitanja. Dopustite da vrijeme učini svoje, ja sam razborit političar, ne isključujem neke mogućnosti. Kao i uvijek ću slijediti svoju savjest. Poručujem Plenkoviću: Ako misli da može tako olako odbacivati ovo što tražimo, sa mnom neće tako lako igrati”, kaže.

Bartulica se pozvao i na izjave pape Franje o tome da bogate zemlje uvjetuju pomoć siromašnijima nekim ideološkim pitanjima. “Svi smo vidjeli kako izgleda Eurovizija i u kakvu dekadenciju je upala Europa”, rekao je.

“Teško mi je nagađati, nemoguće je reći. Moje iskustvo govori… Pojedinci iz pregovaračkog tima HDZ-a dolazi do proturječnih izjava. Anušić kaže da smo razgovarali o Novostima, Plenković da nismo, dečki se moraju dogovoriti prije nego što možemo nastaviti”, kaže Bartulica dodajući da oni sami sebi proturječe i da je važno zadržati dignitet procesa. “Građani trebaju znati što se odvija, ali nećemo govoriti o pojedinstima dok se ne postigne dogovor” zaključio je.

