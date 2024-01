Objavljene nominacije za Oscare: Ovo se nikad prije nije dogodilo

Podijeli :

Oppenheimer, epski biografski film o tvorcu atomske bombe J. Robertu Oppenheimeru američkog redatelja Christophera Nolana, ove godine dominira s 13 nominacija u utrci za ovogodišnje nagrade Oscar, među kojima je i ona za najboljeg glumca, irsku filmsku zvijezdu Cilliana Murphyja.

Uz Murphyja, koji je nominiran prvi put za prestižnu nagradu, u kategoriji najbolje glumice za ulogu u istome filmu nominirana je britanska zvijezda Emily Blunt, a njihov kolega Robert Downey Jr nominiran je u kategoriji najbolje sporedne muške uloge.

Drama je nominirana i u kategoriji najboljeg filma, a britanski redatelj Nolan nominiran je u kategoriji najboljeg redatelja. Konkurencija mu je drugi britanski redatelj, Jonathan Glazer za film The Zone of Interest, koji govori o životu njemačke obitelji pokraj koncentracijskog logora Auschwitz.

Domaćin ovogodišnje dodjele Oscara bit će Jimmy Kimmel, četvrti put u karijeri, a nominirane za 96. dodjelu prestižnih nagrada su proglasili glumci Zazie Beetz (Joker i Deadpool 2, Atlanta) i Jack Quaid (The Boys), sin glumca Dennisa Quaida i glumice Meg Ryan. U kategoriji najbolje redateljice nominirana je Justine Triet za dramu Anatomy of a Fall.

Zanimljivo je to da su prvi put u povijesti dodjele Oscara tri od deset filmova nominiranih u kategoriji najboljeg filma, a to su Anatomy of a Fall Justine Triet, Barbie Grete Gerwig i Past Lives Celine Song, režirale žene.

Redatelj Martin Scorsese (81) deseti je put nominiran u kategoriji najboljeg redatelja, a film koji je režirao – Killers of the Flower Moon – nominiran je u kategoriji najboljeg filma i adaptiranog scenarija.

Ukupno 11 nominacija ima feministička fantazija redatelja Yorgosa Lanthimosa za film Poor Things s Emmom Stone u glavnoj ulozi, koja je također zaslužila nominaciju u kategoriji najbolje glumice, a njezin kolega Mark Ruffalo nominiran je u kategoriji najboljega sporednog glumca.

Dodjela 96. Oscara trebala bi se održati 10. ožujka u Hollywoodu. A ovo su nominacije:

Najbolji film:

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

Zone of Interest

Najbolja muška uloga:

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Najbolja ženska uloga:

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Hüller (Anatomy of a Fall)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Poor Things)

Najbolja sporedna muška uloga:

Sterling K Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffallo (Poor Things)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Najbolja sporedna ženska uloga:

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Najbolji redatelj:

Justine Triet (Anatomy of a Fall)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Yorgos Lanthimos (Poor Things)

Jonathan Glazer (The Zone of Interest)

Najbolji dugometražni animirani film:

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Najbolji kratki animirani film:

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Najbolji adaptirani scenarij:

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Najbolji izvorni scenarij:

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Najbolji kratki dokumentarni film:

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

Najbolji dugometražni dokumentarni film:

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Najbolji neamerički film:

“The Teachers’ Lounge”, Njemačka

“Io Capitano”, Italija

“Perfect Days”, Japan

“Society of the Snow”, Španjolska

“The Zone of Interest”, Velika Britanija

Najbolja montaža:

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Najbolji vizualni efekti:

The Creator

Godzilla: Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible — Dead Reckoning, Part One

Napoleon

Najbolja scenografija:

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Najbolja originalna pjesma:

“The Fire Inside” (Flamin’ Hot)

“I’m Just Ken” (Barbie)

“It Never Went Away” (American Symphony)

“Wahzhazhe (A Song for My People)” (Killers of the Flower Moon)

“What Was I Made For?” (Barbie)

Najbolja filmska glazba:

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Najbolji zvuk:

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Najbolja šminka i frizura:

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Najbolja kostimografija:

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Najbolja fotografija:

Hoyte van Hoytema (Oppenheimer)

Ed Lachman (El Conde)

Matthew Libatique (Maestro)

Rodrigo Prieto (Killers of the Flower Moon)

Robby Ryan (Poor Things)

