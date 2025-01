Pankrti 1. ožujka u Tvornici kulture slave 45 godina albuma Dolgcajt

Slovenski Pankrti, pioniri punka na Balkanu i jedna od najsnažnijih pojava u regionalnom rocku u posljednjih 50 godina, 1. ožujka u Tvornici kulture obilježit će 45. godišnjicu od objave legendarnog albuma „Dolgcajt“, objavila je Tvornica.

Punkeri iz Ljubljane, od milja nazivani i ljubljanskim Sex Pistolsima, veliku će godišnjicu albuma „Dolgcajt“ („Dosada“), koji mnogi kritičari svrstavaju među najbolje albume ovih prostora, proslaviti i sa zagrebačkom publikom.

Njihov prvi singl „Lepi in prazni / Lublana je bulana“ objavljen 1978. godine zaradio je iznimno pozitivne kritike, između ostalih i u New Musical Expressu, što ih je odvelo i na turneju po inozemstvu.

Pankrti otvaraju ovogodišnje "Ljeto u MSU"

Pankrti su svoj prvi zagrebački koncert održali još u jesen 1977. godine u Galeriji Studentskog centra, a njime su označili i početak novog vala u Jugoslaviji, promijenili tijek glazbene povijesti te postavili nova pravila na glazbenoj sceni.

Očevi punka svojim kritičkim tekstovima ismijavaju i seciraju devijacije u postsocijalističkim društvima te se suprotstavljaju sistemu, a to im polazi za rukom i gotovo 50 godina kasnije.

Pankrti će u Tvornici kulture u sklopu turneje pod nazivom „DOLGCAJT 2025.“ izvesti sve svoje hitove – od prvih i kultnih singlova „Lepi in prazni“ i „Lublana je bulana“, preko punk uspješnica sa slavljeničkog albuma kao što su „Totalna revolucija“, „Računite z nami“ i „Kruha In Iger“ do najvećeg hita „Bandiera Rossa“.

