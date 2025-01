Miro Kovač: Vjerujem da ima mudrih ljudi da se dođe do razgovora Banskih dvora i Pantovčaka

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je komentirao rezultate predsjedničkih izbora, ali i reakcije susjednih zemalja i medija.

Miro Kovač komentirao je reakcije europskih zemalja na rezultate izbora: “Nisam vidio puno reakcija u tisku u staroj zapadnoj Europi, Nijemci su nešto napisali i objavili ono što i mi znamo da će se nastaviti tvrda kohabitacija. Mediji u susjedstvu su izvještavali kako su izvještavali.”

“Postoji apstinencija birača HDZ-a, i to je točno, ali voda će teći kako je do sada tekla, neće biti novih momenata. Izabran je predsjednik koji ima legitimitet, Vlada koja također ima legitimitet i čvrstu većinu u Saboru i taj odnos će se očito nastaviti u tvrdoj kohabitaciji.”, kazao je o rezultatima izbora.

Plenković: Ne idemo na inauguraciju Bačić o Milanoviću: Vrijeme je da se sjedne i da se dogovaramo. Mi u Vladi spremni smo za razgovore

“Svatko drži svoju stranu”

Podsjetimo, predsjednik Vlade Andrej Plenković jučer je u izjavi za medije rekao da on i predsjednik Sabora Gordan Jandroković neće ići na inauguraciju predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću. Na to se osvrnuo i Kovač:

“Jučerašnji zaključak je potvrda da će se nastaviti tvrda kohabitacija. Ja bih volio bih vjerovati da će se promijeniti odnos premijera i predsjednika. Bilo je drago čuti kolegu Branka Bačića koji je rekao da bi trebalo sjesti za stol i bez kaprica razgovarati, raditi u interesu građana. To je razuman stav i vjerujem da postoji prostora i da ima mudrih ljudi, jer naglost razbija mudrost, da ipak dođemo do faze kada ćemo svjedočiti da se oko strateških stvari za našu državu vode razgovori na relaciji Banski dvori-Pantovčak.”

“Volio bih da dođe do promjene stava, svatko drži svoju stranu, ali politika jest konfrontacija, ali u okviru Ustava, zakona na korist Republike Hrvatske i svih naših građana, to trebaju imati na svijesti. Svi oni koji su izabrani moraju služiti javnom dobru, to moraju imati na umu, na prvom mjestu je politička zajednica, Republika Hrvatska pa tek onda stranka”, dodao je Kovač.

