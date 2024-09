Što čini velikog umjetnika? Pet razloga zašto i dalje volimo Da Vincija, Fridu Kahlo, van Gogha…

Podijeli :

MIGUEL MEDINA / AFP

Kako možemo jednostavno objasniti što čini velikog umjetnika? Ovo je pitanje složenije nego što se čini jer nas tjera na šire razmišljanje o tome što je umjetnost i tko su umjetnici. Prije svega, tjera nas na razmišljanje o tome što jednog umjetnika čini važnijim od drugog. Pitanje je to koje su se mnogi od nas, koji uglavnom nismo poznavatelji umjetnosti, pitali. Pogotovo zato što se neka suvremena umjetnička djela na prvi pogled možda i ne čine tako izvrsna.

Kako možemo, na primjer, procijeniti kvalitetu zloglasnog rada Comedian talijanskog konceptualnog umjetnika Maurizia Cattelana, koji se sastoji samo od banane zalijepljene na zid? Djelo je bilo izloženo na umjetničkom sajmu Art Basel Miami 2019. i dospjelo je na naslovnice diljem svijeta.

Ironija, humor i parodija dio su umjetnosti od njezina začeća, posebice samopropitujućih umjetničkih pokreta koji su se pojavili od početka 20. stoljeća. Francuski pisac Alfred Jarry i dadaistički pokret, koji je uključivao umjetnike poput Marcela Duchampa, prvi su zauzeli ironičan, kritički stav prema onome što su smatrali beskorisnošću umjetnosti.

Danas je umjetnost postala milijunski posao. Svojom smiješnom tehnikom i izvedbom, Cattelanov je rad vjerojatno trebao ismijavati tržište koje će njegovu vrijednost odrediti isključivo na temelju njegove financijske vrijednosti, bez obzira na njegovo značenje. Doista, dva od tri komada koje je Cattelan proizveo prodana su za 120 tisuća dolara svaki, piše Conversation.

To ne znači da Maurizio Cattelan nije veliki umjetnik. Skandal koji je izazvala njegova banana zalijepljena na zid ukazuje na to da u današnje vrijeme čini se da sam novac diktira koja je to umjetnost vrijedna. Ali ako tržišne sile ostavimo po strani, kako ćemo odlučiti je li djelo remek-djelo i je li umjetnik koji ga je napravio majstor?

Povijest krije odgovore

U odgovoru na pitanje što umjetnika čini velikim, postoji jedan neizostavan izvor koji nam omogućuje da naučimo, razumijemo i prepoznamo određene definirajuće karakteristike. Njime možemo procijeniti kvalitetu, izražajnost i originalnost radova umjetnika, kako u povijesnom kontekstu njihova vremena tako i u odnosu na druge umjetnike. Ovaj izvor je povijest umjetnosti.

Osvrćući se na umjetnike iz prošlosti, možemo odrediti pet ključnih, jasnih elemenata onoga što čini velikog umjetnika.

1) Inovativnost i originalnost

Veliki umjetnici imaju jedinstvenu perspektivu koja im omogućuje uvođenje novih ideja, tehnika ili stilova koji revolucioniraju način na koji se umjetnost shvaća i prakticira.

Na taj način majstori umjetnosti otkrivaju nove načine korištenja umjetničkih materijala i alata. Oni također uvode novu viziju – ono što bismo mogli nazvati “konceptualna originalnost” – stvarajući djela s jedinstvenim idejama i temama koje dosad nisu bile istražene i nudeći nove narative koji na kraju postaju dijelom naše kulture. Na primjer, Leonardo da Vinci, poznat po djelima poput Mona Lise i Posljednje večere, bio je inovator i u tehnici i u konceptima.

2) Tehnička vještina

Svi veliki majstori umjetnosti posjeduju, u ovom ili onom obliku, veliku kontrolu nad svojim umjetničkim medijem, bilo da se radi o slikarstvu, kiparstvu, fotografiji ili nečem drugom – alatima poput kistova, dlijeta, kamera i tako dalje majstorski se rukuje za proizvodnju njihovih djela.

Oni također pokazuju dosljednu kontrolu i preciznost u svom radu, sa sposobnošću da zabilježe detalje točno, realno ili ekspresivno, ovisno o njihovom stilu.

3) Kulturni i povijesni utjecaj

Rad velikog umjetnika ima odjek, bilo u njegovo vrijeme ili kasnije, a ima dubok utjecaj i na publiku i na druge umjetnike.

Njihovi radovi često dokumentiraju ili odgovaraju na važne trenutke njihova vremena. Na primjer, Goya je uhvatio strahote Španjolskog rata za neovisnost 1808.-1814. u evokativnoj seriji bakropisa. Picasso je također oštro izrazio bol i patnju koju su doživjeli civili u baskijskom gradu Guernici kada je bombardiran 1937., u onome što je danas jedno od njegovih najpoznatijih djela.

4) Probijanje leda

Vrhunski umjetnik često nadahnjuje i otvara puteve drugim umjetnicima. To uključuje umjetnike poput Vincenta van Gogha, koji je, iako nepriznat tijekom svog života, razvio jedinstven i emotivan stil koji je duboko utjecao na modernu umjetnost. Ili Frida Kahlo, čija duboko osobna i simbolična djela koja istražuju teme identiteta, boli i ženstvenosti inspiriraju nebrojene umjetnice do danas.

5) Povezanost s promatračem

Djela majstora umjetnika često imaju emocionalnu i konceptualnu dubinu koja rezonira s gledateljem, izazivajući snažne emocije ili duboka razmišljanja.

Povijest umjetnosti je izvor znanja, disciplina koja spaja kritiku, estetiku i tržišne sile. Unatoč različitim standardima svakog razdoblja, koji se mijenjaju i razvijaju tijekom vremena, ti kriteriji nam mogu pomoći ne samo da shvatimo tko su veliki umjetnici, već i da nastavimo učiti i uživati ​​u njihovim djelima, kao i otkrivati ​​nove perspektive i priče o njima.

Kombinacija ovih čimbenika pomaže objasniti zašto rad nekih umjetnika nadilazi vrijeme i trendove, čineći ih besmrtnim figurama u svijetu umjetnosti.

