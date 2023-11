Vreća za boks u obliku ženskog tijela, goli Donald Trump… Ovo je muzej zabranjene umjetnosti!

Podijeli :

Kada se spomene Muzej zabranjene umjetnosti, vjerojatno i sami pogađate da su u njemu izloženi brojni kontroverzni eksponati. Uz imena umjetnika čija su djela izložena ovdje, ali i same eksponate u ovom muzeju, veže se pravo bogatstvo skandala.

Sam ulazak u izložbu je impresivan. U roku nekoliko minuta hodanja kroz prikaz nekada zabranjene umjetnosti, dočekat će vas boksačka vreća u obliku ženskog tijela i par cipela s visokom potpeticom koje odmaraju na molitvenom sagu, piše Far Out Magazine.

Veći dio ovih djela služio je ili kao primjer pretjerane cenzure ili kao dokaz nemoralnosti konceptualne umjetnosti.

Od više od 200 prikazanih radova, nekoliko je dobro poznato po izazivanju masovne histerije koja je na neki način premašila pitanje umjetničkog izbora i zakoračila u pravne vode.

X Portfolio Roberta Mapplethorpea pronašao je svoj dom u u ovom muzeju nakon što je prethodni muzej bio tužen za prikazivanje njegove BDSM fotografije.

Popularna fotografija Andresa Serrana Piss Christ ponosno je izložena blizu crteža golog Donalda Trumpa.

No, najvažniji element izložbe ne leži u njenoj šokantnosti, već u opipljivom dokazu da se umjetnost sve više guši. Posjetitelji su dobrodošli, ali jednako su slobodni i izaći ako im smetaju eksponati.

Održavanje ovakvih izložbi ne dolazi bez komplikacija. Mnogi od izloženih radova prethodno su bili oštećeni ili napadnuti, bilo od strane prosvjednih skupina ili ljudi koji su se osjećali ugroženo.

To je tiha briga o kojoj direktorica Rosa Rodrigo mora voditi računa. Također, smatra da posjetitelji trebaju biti spremni donositi vlastite prosudbe o provokativnijim radovima. “Želimo da se naši posjetitelji osjećaju ugodno, a ne kao da su u tvrđavi”, rekla je Rodrigo za Associated Press, “Jer ako bismo to učinili, širili bismo pogrešnu poruku”, dodala je.

Muzej je (za) sada jedini na svijetu posvećen prikazivanju umjetnosti koja je bila skrivana od javnosti. Umjetnici koji su uključeni mogu zahvaliti Taxtu Benetu, kolekcionaru umjetnosti koji posjeduje sve osim jednog od 42 rada koji su izloženi, kao i 200 radova koji su pohranjeni. Zahvaljujući njegovom posvećenom prikupljanju zabranjenih umjetničkih djela, ona su sada došla pred više od 13.000 posjetitelja galerije.

