10 stvari koje sigurno predugo čuvate u smočnici

Mnoge namirnice koje spremamo u smočnicu imaju dulji rok trajanja od nekoliko mjeseci ili čak godina. Međutim, samo zato što proizvodu još nije istekao rok trajanja, ne znači da je u idealnom stanju za konzumaciju.

Vjerojatno već znate koju hranu ne smijete jesti nakon isteka roka trajanja, poput mlijeka i sira, no korisno bi bilo provjeriti i hranu u smočnici. Sigurno imate namirnice koje ondje stoje cijelu vječnost pa je zato nužno povremeno provjeravati i čistiti smočnicu od viška hrane.

Kurkuma, mljevena paprika, muškatni oraščić…

Neki od omiljenih mljevenih začina poput kurkume, paprike i muškatnog oraščića obično gube jačinu okusa nakon otprilike dvije do tri godine. Konzumacija starih začina nije štetna za zdravlje, ali ti začini više neće dati željeni okus jelima. Čak i ako rok trajanja nije istekao, isprobajte miris i okus začina kako biste utvrdili je li još svjež.

Prašak za pecivo

Ista pravila koja vrijede za mljevene začine, vrijede i za sastojke za pečenje kolača. Vrećice praška za pecivo i sode bikarbone s vremenom će izgubiti svoja svojstva i neće biti toliko učinkoviti za dizanje tijesta. Jesu li soda bikarbona i prašak za pecivo još dobri, provjerite pomoću ovog jednostavnog eksperimenta: Pomiješajte sodu bikarbonu s octom i prašak za pecivo s vrućom vodom. Ako se pjene i stvaraju mjehuriće, to znači da su sastojci još dovoljno svježi za pečenje.

Orašasti plodovi i sjemenke

Poželjet ćete jesti orašaste plodove bez ljuske poput badema i kikirikija u roku od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Orašasti plodovi i sjemenke obično sadrže veliku količinu ulja i to se ulje može užegnuti nakon nekoliko mjeseci u smočnici. Znakovi da su sjemenke užegle prepoznat ćete po mirisu trave ili boje, ali i po tamnom ili masnom izgledu. Kako bi dulje trajali, orašaste plodove i sjemenke zatvorite u prozirnu vrećicu za zamrzavanje i stavite ih u hladnjak do godinu dana.

Slatkiši

Sa slatkišima je obično problem kvalitete nakon duljeg stajanja jer im je rok trajanja obično izrazito dug. Naime, slatkiši se vrlo teško pokvare zbog niskog udjela vlage, ali to ovisi o slatkišu.

Pivo

Čuvanje piva na sobnoj temperaturi nije nužno loše, ali može se brže pokvariti. Nakon otprilike četiri mjeseca toplina, svjetlost i zrak mogu prodrijeti kroz čepove boca. Skladištenje bez hlađenja ubrzava kvarenje i zato se preporuča čuvanje piva u hladnjaku.

Čaj

Vrećice čaja, bez obzira na istaknuti rok, treba potrošiti u roku od godine dana jer će ulja u čaju promijeniti okus. Isto vrijedi i za kavu. Stručnjakinja kaže da je najbolje te napitke potrošiti unutar dva do četiri tjedna. Ljubitelji instant kave imaju nešto više vremena – oko dva mjeseca.

Konzervirano povrće

Možda mislite da konzervirano povrće može trajati beskonačno, ali što dulje stoji na polici, veća je vjerojatnost da će se tekstura promijeniti i povrće će dobiti metalni okus. Na primjer, konzervirana namirnica s visokim udjelom kiseline, poput kiselih krastavaca, može trajati 12 do 18 mjeseci, ali konzervirano povrće s niskim udjelom kiseline poput kukuruza može trajati do pet godina. Konzervirane namirnice obično su sigurne za jelo i nakon datuma “upotrebljivo do” ili “najbolje do” sve dok nemaju udubljenja, hrđe ili ispupčenja, piše Readers Digest.

Maslinovo ulje

Svjetlost i toplina su neprijatelji maslinovom ulju. Ne biste se trebali razboljeti od stare boce maslinovog ulja, ali otvorena boca može imati neugodan okus nakon šest mjeseci. Ako maslinovo ulje ne koristite često, kupite malu bocu da biste ga iskoristili prije nego što se okus pokvari.

Krumpir

Krumpir obično traje do dva tjedna u hladnjaku i dva mjeseca u smočnici. Znat ćete da im je istekao rok trajanja kada počnu rasti klice i kad se počnu razvijati crne mrlje na koži krumpira.

Češnjak

Češnjak je najbolje čuvati u tamnoj, hladnoj smočnici na temperaturi od 60 stupnjeva Celzijusa tri do pet mjeseci u mrežastim vrećicama. Ako se čuvaju predugo, režnjevi češnjaka će se smežurati i pustiti klice. Nijedna od te dvije stvari nije štetna, ali su pokazatelji da češnjak više nije kvalitetan.

