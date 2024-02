Lovrić: Za par dana Zagreb dobiva novu stranku. Vjerujem da mogu biti gradonačelnik

Podijeli :

Iako lokalni izbori nisu ove godine, jedan se kandidat ozbiljno priprema za ulogu zagrebačkog gradonačelnika. Gost N1 Studija uživo kod Sandre Križanec bio je dugogodišnji bliski suradnik Milana Bandića i nekadašnji gradski zaposlenik Ivica Lovrić, danas vijećnik u Skupštini Grada Zagreba.

Komentirao je odluku Možemo da na parlamentarne izbore izlaze sami.

“Pozdravljam tu njihovu odluku. Tom odlukom trasirali su svoj put u političku minornost. Odluka je loša za Možemo, ali dobra za Zagreb i Hrvatsku. Pozdravljam”, rekao je Lovrić.

Kaže i da neće još dugo biti nezavisni vijećnik. “Kroz nekoliko dana osnovat ćemo novu stranku u Zagrebu.”

“Nikad ne bih osnivao strnaku niiti ativirao skupštinski mandat da su Tomislav Tomašević i Možemo radili svoj posao kako su najavljivali. Iako sam na izborima bio na drugoj, povjerovao sam u puno toga, da će znati i moći. No njihov način upravljanja Zagrebom me natjerao da se aktiviram i da mi na um dođe da osnujem stranku”, rekao je Lovrić.

Dodaje da “vjeruje da je moguća opcija” da on bude gradonačelnik.

“Zasad imamo Klub u Skupštini, uz mene se tamo Otto Barić, Gordana Rusak i Višnja Fortuna. Klub koji je trenutno neovisan za par će dana postati stranački. Naravno, priključilo nam se puno ljudi, naših sugrađana koji se uglavnom dosad nisu bavili politikom, bit će i nekih dosadašnjih članova Možemo, čak i nekih njihovih vijećnika na nižim razinama. Pokušat ćemo okupiti one kojima politika nije smisao života, nije core business, koji su se realizirali, dokazali u drugim područjima, a sada, ponukani time kako se upravlja Zagrebom i želeći to promijeniti, odulučili su se aktivirati. To je naša ideja. Bit ćemo izuzetno lokalna stranka”, rekao je Lovrić.

