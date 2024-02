Čačić o Plenkoviću: “Ja radikalna ljevica? Pa ti si bio debelo u komunističkom gnijezdu kad su mene osudili”

Podijeli :

Predsjednik Reformista Radimir Čačić gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao sinoćnju raspravu o raspuštanju Sabor koja je trajala do dugo ujutro.

Čačić kaže kako je njegova pozicija od početka centar i lijevi centar, ali da je surađivao sa svim premijerima i ministrima, i kada je bio u opoziciji. “S Jadrankom Kosor sam blisko surađivao jer je na u tom kratkom mandatu napravila ogromne stvari, kao što je priprema za ulazak u EU”, rekao je.

Na pitanje tko je od premijera najviše surađivao s oporbom rekao je da su “svi pametni premijeri bili spremni za to”. “Valentić je apsolutno razgovarao, ali to su bila druga vremena. Kasnije, nitko ni blizu nije surađivao. Tu se razlikovao Račan, koji je odigrao i veliku ulogu u priznavanju Hrvatske, no nema nikakvu ulicu danas”, dodao je.

Kaže da je teza o zarobljenim institucijama u Hrvatskoj poznato u svijetu. “Mi imamo jedno potpuno zarobljavanje države koje je bitno snažnije nego u vrijeme Tuđmana. Tada smo imali jedno otvoreno, brutalno i primitivno zarobljavanje pod silom, sjetite se “stojedinice”, bilo je prijetnji i metkom u čelu, ali stvarno zarobljavanje države kakvo imamo danas je bitno gore. Danas nema tog straha od ubojstva ili premlaćivanja, uhićenja malo manje, ali gubitka posla, potpune ovisnosti, sprječavanje uspjeha tvrtki kada na bilo kakav način dodiruju državu, da”, naveo je.

“Vi danas nemate portira koji nije postavljen odlukom HDZ-a, kamoli ravnatelja i liječnika. Danas imamo jednu lektimaciju, a takva država nema budućnost pod vodstvom Plenkovića koji je davao nadu, koji se u političkoj orijentaciji od mene ili Milanovića ne razlikuje ni u čemu. To je građanski centar, samo su iz sebičnih ambicija otišli tamo gdje mogu te ambicije ispuniti”, rekao je.

“Mi smo moralno spaljena zemlja gdje se jedan Turudić pojavljuje kao ključni čovjek pravosuđa. To je uvrjedljivo za svakog građanina ove zemlje. Ovo što se događa nije slučajno, polako se to silno gađenje povećava. Račan je vodio najuspješniju vladu svih vremena, kada smo se najbrže približavali Europi, imali smo najveći rast BDP-a bez europskog novca, s našim novcem, uveo nas u europsku obitelj potpisom predpristupnog ugovora s EU u vrijeme kada s nama nitko nije htio razgovarati”, dodao je.

“U Saboru ima različitih bedaka, primitivnih tipova koji su sinonim za afere, ali nitko nije toliko glup da bi pomislio da će oporba nametnuti datum izbora. Da to može ne bi bila oporba. Ona radi ono što može, otvara temu i razgovara o tome koliko je važno da se promjeni vlast. Ova groteska Plenkovića da izlazi s pričom o radikalnoj ljevici, pa daj se saberi. Ja sam radikalna ljevica? Pa ti si bio debelo u komunističkom gnijezdu obiteljski kad su mene osudili na 8 mjeseci zatvora zbog rušenja samoupravnog socijalizma”, naveo je.

“Da spriječim radikalnu desnicu sam na njegovu molbu podržao njegovu vladu. Rusofili? To je tako jadno i ispod razine. I može on slati svoje ljude poput Đakića i Komes da to izgovaraju, ali on se ne smije na to spuštati. Oporba ima za zadatak osvijestiti potrebu za promjenom vlasti, a ona postoji itekako i da se oslobodi pravna država. To nam govori i europska tužiteljica”, dodao je.

Napominje da su sve koalicije trgovačke jer svatko ima svoje programe i političke ideje, no da postoje brojni preletači. “Možemo iz razloga, koje ja ne mogu razjasnit, smatra da treba ići samostalno. Nude neke točkaste koalicije po principu sve moje je moje, a sve vaše je naše. Ja to razumijem, ali to nije dobro za državu”, rekao je Čačić.

“Ne može Možemo s 8 posto stići SDP koji ima 17 posto, ali SDP svojim okupljanjem se može dići na iznad 20 posto i onda se otvaraju brojne opcije”, dodao je.

Kaže da su potencijalni partneri HDZ-a, osim Domovinskog pokreta, “svi oni koji nisu rekli ništa protiv Turudića, kao što je Matija Posavec“.

