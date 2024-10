Žena je mjesec dana pila 11 čaša vode svaki dan, evo što se dogodilo

Podijeli :

Pexels

Važno je unositi dovoljno vode kako biste se osjećali dobro. Svi smo to već čuli. Ipak, voda sama po sebi neće izliječiti sve što vas muči. Hidratacija je vitalni dio održavanja osnovnih tjelesnih funkcija poput regulacije temperature, održavanja zglobova zdravima i uklanjanja otpadih tvari iz organizma. Da ne spominjemo da dehidracija može uzrokovati niz problema, poput umora, vrtoglavice i suhe kože.

Istraživanja pokazuju da redovito pijenje preporučene količine vode može poboljšati koncentraciju i raspoloženja, ublažiti glavobolje, pomoći vam na putu zdravijeg starenja, pomoći u kontroli tjelesne težine…

Može li dodatna količina vode napraviti razliku kod nekoga tko je već relativno dobro hidriran? Novinarka Hannah Harper provela je mali eksperiment koji je opisala za Health.

Ovo su nuspojave koje se javljaju ako ne pijete dovoljno vode

“Kao i većina ljudi uvijek imam bocu vode i pokušavam pijuckati tijekom dana. Međutim, ovaj plan ne uspije uvijek i obično shvatim da satima nisam popila ni gutljaja. Povremeno osjećam glavobolju i pad energije, ali to sam uvijek smatrala donekle normalnim. Ispalo je da bi te redovite epizode mogle biti simptomi blage dehidracije. Zato sam odlučila svoj uobičajeni unos vode od šest do osam čaša dnevno podići na točno 11 čaša i vidjeti hoće li to dovesti do poboljšanja mog zdravlja”, opisala je kako se odlučila na ovaj potez.

Koliko vode trebate piti?

Koliko vam je vode potrebno ovisi o vašoj dobi, klimi u kojoj živite i količini tjelesne aktivnosti.

Preporučuje se, općenito, piti između dvije i dvije i pol do nešto manje od tri litre vode dnevno za žene i između dvije i pol i četiri litre dnevno za muškarce. To je, na gornjoj granici, ekvivalent 11 čaša vode za žene i 15 za muškarce.

Simptomi dehidracije

Kada ne pijete dovoljno vode, vaše tijelo može dehidrirati, što znači da nema dovoljno tekućine koja mu je potrebna za pravilno funkcioniranje. Simptomi dehidracije mogu varirati od blagih do teških.

Uobičajeni, blaži simptomi dehidracije uključuju osjećaj žeđi, suha usta, glavobolje i umor. Također biste mogli manje mokriti i imati tamniji urin.

Umjereni simptomi mogu uključivati ​​vrtoglavicu, suhu kožu, grčeve ili slabost mišića i nedostatak fokusa. Ozbiljniji simptomi dehidracije mogu uključivati ​​smetenost, ubrzan rad srca, ubrzano disanje i upale oči. Također možete potpuno prestati mokriti.

Ozbiljni simptomi dehidracije zahtijevaju hitnu liječničku pomoć jer teška dehidracija može dovesti do šoka, a u nekim slučajevima i gubitka svijesti.

Povećanje unosa vode za 30%

Harper objašnjava kako se na unos za oko 30 posto više vode svaki dan odlučila zbog nekoliko specifičnih ciljeva, a to su bili smanjenje glavobolje, više energije i poboljšanje atletske izvedbe.

“U nadi da ću maksimizirati svoje rezultate, odlučila sam znatno povećati unos vode. Odlučila sam se za višu granicu preporučenog unosa vode za žene, a to je 2,7 litara dnevno, što je bilo povećanje za oko 30 posto u odnosu na moj uobičajeni dnevni unos vode”, objašnjava Harper. Kako bi postigla svoj cilj, zamijenila je druge napitke koje je konzumirala, poput vode i soka, vodom, a pobrinula se i da uvijek ima hladne vode u hladnjaku.

Je li zdravo piti gaziranu vodu svaki dan? Je li povrće bogato vodom zaista zdravo?

Tijekom 30 dana je pratila unos vode, učestalost i ozbiljnost glavobolja i poslijepodnevnu razinu energije, kao i to kako se osjećala nakon treninga. Također je pokušavala osvijestiti vidi li neka druga poboljšanja.

Je li pijenje vode poboljšalo njezino zdravlje? Harper kaže kako u 30 dana nije doživjela nikakve veće promjene u zdravstvenom stanju, ali da je vidjela nekoliko općenitih koristi od toga što je pila više vode, kao i suptilne rezultate u ciljevima koje je htjela postići. Pojašnjava kako je stekla naviku ispijanja vode, dok je prije čekala da osjeti žeđ. Kaže i kako je primijetila da se poboljšala njena izvedba tjelovježbe. “Osjećala sam da je ovo poboljšalo moju izdržljivost tijekom vježbanja. Čak sam i tijekom zahtjevnog sata joge mogla izdržati sat vremena i trebala sam popiti samo pola boce vode, a prije bih obično popila cijelu bocu tijekom vježbanja i bila žedna nakon toga”, kaže.

“Jedan od mojih ciljeva bilo je smanjenje glavobolja. Vidjela sam poboljšanje i u učestalosti i jačini glavobolja u danima kada sam pila više vode, posebno kada sam više dana zaredom unosila više vode”, pojasnila je.

“Iznenađujuće, pijenje vode tijekom dana također mi je poboljšalo san. Ranije sam stekla naviku buditi se nakratko kroz noć kako bih popila gutljaj vode. Kad sam počela piti više vode tijekom dana, otkrila sam da ću spavati cijelu noć bez potrebe da držim vodu na noćnom ormariću”, kaže Harper.

Međutim, primijetila je da zbog povećanog unosa vode nije imala više energije. Hladna voda pomagala joj je da se osjeća budnije u nekim trenucima, ali pijenje više vode nije poboljšalo njenu ukupnu razinu energije.

Možete li piti previše vode?

Iako rijetko, ispijanje prekomjernih količina vode može dovesti do trovanja vodom. Kada pijete velike količine vode u kratkom razdoblju, vaši bubrezi ne mogu dovoljno brzo ukloniti tekućinu. Količina vode u vašoj krvi može razrijediti vaše razine natrija, uzrokujući njihov pad ispod normale – to je stanje koje se naziva hiponatrijemija.

Trovanje vodom može biti teško dijagnosticirati, ali se može manifestirati simptomima poput mučnine, povraćanja, dezorijentiranosti i smetenosti. Ako se ne liječi, može biti kobno. Toksičnost vode može nastati zbog prekomjernog pijenja vode zbog žeđi na visokim temperaturama, tijekom natjecanja u pijenju i nakon dugotrajnog vježbanja, piše Health.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.