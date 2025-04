Princ Harry nije sretan zbog odluke Meghan Markle: Unijela je razdor u njihov brak

Podijeli :

RAUL ARBOLEDA / AFP

Prema navodima novinara The Suna, Matta Wilkinsona, princ Harry 'nije pretjerano sretan' što njegova supruga Meghan Markle koristi njihovu djecu za promociju svog novog lifestyle brenda As Ever.

“Moje razumijevanje situacije je da Harry ne želi da su njegova djeca stalno izložena javnosti”, izjavio je novinar Matt Wilkinson u petak za A Right Royal Podcast.

“On ne želi da ih stalno fotografiraju i strahuje da ih izvan sigurnosti Montecita čeka horda fotografa.”

Suprotno tome, bivša glumica ima drugačiji pristup. “Meghan je odrasla u Kaliforniji i voli takav stil života – voditi djecu na plažu, izlaziti, uživati u aktivnostima. Ona ih ne želi skrivati”, tvrdi Wilkinson.

Iako vojvotkinja od Sussexa ne pokazuje lica petogodišnjeg Archieja i trogodišnje Lilibet, ovaj stručnjak za kraljevsku obitelj smatra da ih koristi za izgradnju svog brenda u kojem želi sebe predstaviti kao majku i domaćicu, što navodno stvara napetost u njihovom braku, prenosi tportal.

Posljednjih mjeseci Meghan Markle je na društvenim mrežama podijelila više trenutaka sa svojom djecom – od videa na kojima priprema deserte za Valentinovo do fotografija na brodu i u vrtu, gdje je u prvom planu kod djece karakteristična crvena kosa, koju su naslijedili od svog oca, princa Harryja.

Zanimljivo je da Archie i Lilibet nisu sudjelovali u njezinom Netflix serijalu ‘With Love, Meghan’, koji je premijerno prikazan u ožujku, dok se Harry pojavio samo u kratkom cameo nastupu.

