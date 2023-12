Ako vam je ova godina bila teška, glavu gore i uz ovih pet savjeta krenite u nove početke

Podijeli :

Izazovi u zdravlju, poslu, financijama, odnosima i drugim poljima života ostavili su svoj danak na mnoge. Međutim, nova godina kao da je novo platno koje nam omogućava slikanje nove priče.

Čak i ako je godina na izmaku bila uistinu teška, dani pred nama idealni su za refleksiju, promišljanje i stvaranje ciljeva za 2024. Pritom ne mislimo na novogodišnje odluke koje se rijetko kad sve ostvare jer si ih sami nametnemo previše, nego na male korake koji će nam pokazati da i dalje imamo priliku krojiti svoj život, što god nas je snašlo u 2023.

Prihvaćanje onoga što nam se dogodilo i spoznaja da u sebi imamo moć promijeniti (gotovo) sve okolnosti, ono je što nam može pomoći da se veselimo periodu pred nama, prenosi Zadovoljna.hr.

U tome vam mogu pomoći ovi koraci.

1. Oprostite onima koji su vas povrijedili

Početi iznova znači dati drugu priliku onima oko nas. Prvo, identificirajte sve neriješene probleme s prijateljima i obitelji, a zatim priznajte da je vrijeme da se krenete naprijed. Prijelaz u novu godinu odlično je vrijeme da provjerite sami sebe i izliječite sve odnose koji su možda bili narušeni tijekom prošle godine.

Međutim, to nipošto ne znači da trebate dopustiti da vas drugi gaze i samo tako prijeći preko onoga što su vam napravili. Nikako. To znači da na prvo mjesto stavljate sebe. Drugima oprostite zbog sebe i svog mira. Kada neprestano razmišljate o tome što vam je netko napravio, kako to njemu šteti? Baš nikako. Šteti isključivo vama i vašem zdravlju. Zato otpustite.

2. Oprostite sebi

Najlakši način da povučete prošlu godinu u budućnost je da razmišljate o stvarima za kojima žalite. Ne dopustite da vas to žaljenje prati u novoj godini. Zaslužujete oproštenje. Oprostite sami sebi što ste bili možda ponekad slabi, tvrdoglavi, previše susretljivi prema onima koji to nisu zaslužili. Oprostite sebi što ste se zanemarivali i iscrpljivali. Oprostite si za biranje pogrešnih osoba i pogrešnih odluka. Oprostite si što možda niste na vrijeme otišli na sistematski pregled.

Niste to napravili namjerno. Učinili ste najbolje što ste znali u tome trenutku. Kada se oslobodite tog tereta, bit će vam mnogo lakše započeti iznova.

3. Ne uzimajte ništa u životu zdravo za gotovo

Sve u našem životu može se promijeniti u trenu. Prijateljski ili poslovni odnos u trenutku može postati ljubavni, ali isto tako se i srušiti. U trenutku nam se sve može izmijeniti kada nam je dijagnosticirana bolest ili doživimo nesreću.

Međutim, najčešće većina nas juri iz dana u dan ne razmišljajući o tome. Tek kada nas zahvate velike stvari poput potresa, pandemije, poplave ili gubitka, shvatimo što smo zapravo imali.

Čak i kada vam se čini da vas je ova godina uništila, sigurno postoji barem nešto što vas može razveseliti. Jeste li možda danas ujutro sebi napravili kavu u svojoj kuhinji?

Koliko god to zvučalo kao klišej, činjenica je da ste imali baš te trenutke – da imate dovoljno novca da si kupite kavu i da imate krov nad glavom.

Ne uzimajte nijedan dan zdravo za gotovo. Ne uzimajte ljudsku interakciju zdravo za gotovo.

4. Isplanirajte nešto što ste oduvijek željeli

Mnoge naše snove stavljamo na čekanje. Čekamo taj „savršeni“ trenutak. Međutim, savršeni trenutak ne postoji. U minuti se sve može srušiti. Jeste li oduvijek željeli skočiti padobranom? Želite li napokon kvalitetan partnerski odnos? Hajdemo onda!

Bukirajte taj skok padobranom, razgovarajte s partnerom ili pak, ako ste slobodni, izađite u svijet. Napravite konkretnu akciju. Bez plana i akcije želje ostaju samo želje.

5. Sami sebi budite prioritet

Bez obzira na to kako vam je 2023. izgledala, važno je odvojiti vrijeme koje vam je potrebno da u novu godinu uđete jači. Koraci brige o sebi izgledaju drugačije za svakoga, stoga odredite što je potrebno da budete u najboljem izdanju i nastojte si pružiti ono što vam je potrebno.

Nekome je to čitanje knjige u tišini uz šalicu čaja, nekome su to dva sata u teretani, nekome šetnja sa psom. Što je vama važno?

Napravite popis stvari koje su vam važne kako biste se osjećali bolje i kada imate loš dan, pogledajte na taj papir. Odaberite jednu stvar s popisa i napravite je. Bez odgađanja.

