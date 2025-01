Hoće li afera Dabro narušiti odnose HDZ-a i DP-a? “Taj odnos od samog početka nije normalan”

Podijeli :

Novinarke Petra Maretić Žonja (Večernji list) Lana Ružičić (Dnevnik.hr) gostovale su u Točki na tjedan kod Mile Moralić i komentirale ostavku ministra poljoprivrede Josipa Dabre.

“Za svog brata Marija”, govori Dabro dok ispaljuje metke, i to po svemu sudeći ni prvi ni zadnji put jer snimki pucanja ima još, pa je Plenkovicu prekipjelo i ostavka je pala u jedan ujutro.

Njegov dojučerašnji brat Mario Radić poručuje da je zgrožen, a Penava da je pucanje bilo privatnog karaktera te da se Dabru mora shvatiti jer je imao deset godina kad je bio rat.

Sandra Benčić: Dabro je treći ministar koji govori o prijetnjama. A Plenković šuti

Svi stručnjaci su potvrdili da nema govora da je bilo o manevarskom streljivu. Je li išta što je Dabro izrekao u svoju obranu pomoglo u situaciji i je li ovo čemu svjedočimo sada jedini logični kraj?

Lana Ružičić: “Mislim da ovo ne bi trebao biti kraj. I gospodin Penava kaže da on nakon ovog ne može biti državni dužnosnik, ali vraća se u Sabor, a oni su isto tako državni dužnosnici. Cijela ta priča je pucanje u prazno.”

On uzvraća kriminalom u Hrvatskim šumama…

Petra Maretić Žonja: “Ako je imao saznanja, to je trebao prijaviti i to mu je bila dužnost. Ako je rekao premijeru, to je u redu, a ako je vidio da premijer ne misli ništa po pitanju toga napraviti, trebao je ići dalje. Ali, ipak je nešto pokušavao i nije dao upravi placet za daljnji rad, a oni su svejedno ostali na čelu Hrvatskih šuma. Nešto je pokušavao i nešto se pisalo o problemima unutar Hrvatskih šuma, ali u konačnici ništa nije bilo dovoljno. Nije kasno i trebalo bi to dalje rasvijetliti.”

“Što se tiče same ostavke, osam sati je došla prekrasno. Bilo je iluzorno očekivati da Dabro može preživjeti takvu snimku i bilo je za očekivati da će podnijeti ostavku. Bilo je i pokušaja umanjivanja značaja, ali nakon toga ne bi trebao biti ni saborski zastupnik. S njim se i dalje računa i oni i dalje ne shvaćaju koliko je teška posljedica i koliko je ta snimka kompromitirajuća i koliku bi moralnu odgovornost trebali imati.”

Lana Ružičić: “Nije problem sama snimka i ono što se dogodilo na njoj. Problem je i to što smo imali potpredsjednika Vlade, a sada ćemo imati saborskog zastupnika koji je lagao o tome, a imamo i ljude koji lažu kako bi ga zaštitili.”

Dabro je iznio teške optužbe. Govori o 150 milijuna eura koji su pokradeni i da se njemu nije dalo da ništa napravi po tom pitanju, a i da mu je šef rekao da šuti. Koje su posljedice moguće na njihov odnos moguće u političkom smislu?

Petra Maretić Žonja: “Sjetimo se što su govorili jedni o drugima prije nego što je uopće došlo do te Vlade. Očekivati da imaju normalan odnos nakon svega toga je nemoguće. Ovi su dizali protiv HDZ-a kaznene prijave, ovaj je de facto govorio da su instruirali Bezuka da puca po Banskim dvorima i nakon toga su sastavili Vladu zajedno u ljubavi i veselju jer nije bilo drugog načina. Taj odnos od samog početka nije normalan.”

